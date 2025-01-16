華男誆稱帳戶被盜詐9.8萬 長島老婦機智報警逮人

報住在法拉盛的31歲華人男性鄭何，涉嫌詐騙長島一名87歲老婦被捕。(納蘇郡警局提供)

紐約長島 再次發生詐騙案，一華人男子試圖從87歲的老婦人處騙取近10萬元，所幸該老人機智報警躲過一劫。

據納蘇郡(Nassau County)警方，住在花園城(Garden City)的87歲受害者，此前接到一名陌生男子電話，對方聲稱一個中國色情網站盜取了她銀行帳戶中的資金，並要求她購買價值9萬7875元的金條來解決問題。

這名老婦人之後迅速聯繫了納蘇郡警方。經部署，警方在嫌疑人準備取走金條時將其逮捕。據悉，嫌疑人為31歲的鄭何(He Zheng，音譯)，報住在皇后區法拉盛 ，他被控二級企圖重大盜竊罪。

類似的案件此前也屢見不鮮。在今年6月，46歲華裔男子邱霖試圖假扮聯邦官員騙取錢財。他聲稱一名住在長島的77歲男子銀行帳戶遭到調查，要求他將帳戶裡的錢取出。最終，受害者取出了4萬7000元現金，並照指示讓兩名身份不明的人上門取錢。之後，受害者再次接到電話，要求支付額外1萬元現金。警方根據受害者提供的信息在其住所附近埋伏，並在邱霖再次上門時將其逮捕。

警方呼籲，任何認為自己可能曾是何正詐騙行為受害者的人，請撥打納蘇郡犯罪舉報熱線(800)244-TIPS進行舉報。