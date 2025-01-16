我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國文旅部：近期恢復福建、上海赴台團隊旅遊

房客常酗酒鬧事 紐約大樓管理員上門收租被殺

布碌崙8大道上行搶 2電單車男遭通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)
警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)

市警72分局近日通緝兩名在布碌崙(布魯克林)8大道作案的電單車劫匪，表示至少兩起劫案為其所為，呼籲知情者提供線索。

根據市警局報告，第一起劫案發生在10月1日(周二)晚上9時05分許，地點為布碌崙59街760號門前，也就是59街7大道和8大道之間。當時，兩名身分不明者騎一輛藍黑色電單車接近一名48歲女性，在她身邊下車，並亮出了一把槍威脅。他們接著將她推下樓梯，拿走她的錢包，隨後騎電單車沿59街向西逃跑。受害者在現場接受了急救，但沒有住院治療。

警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)
警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)

第二起劫案發生在10月16日(周三)晚上9時30分左右。地點是在58街714號門前。當時二人騎著一輛藍黑色摩托車接近一名27歲女性，用不明物體擊打她的左手，並從她身上搶走一個錢包。隨後他們乘坐電單車沿著58街向西逃逸。急救人員將受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院，傷者情況穩定。

警方形容二嫌均為棕色膚色男性，呼籲民眾看到與照片中特徵類似者，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 8大道 通緝

上一則

華男誆稱帳戶被盜詐9.8萬 長島老婦機智報警逮人

下一則

布碌崙華社二維碼騙局盛行 民眾一掃就破財
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛華裔青年失蹤 警籲協尋

紐約法拉盛華裔青年失蹤 警籲協尋
警方通緝2名在8大道作案的電單車劫匪

警方通緝2名在8大道作案的電單車劫匪
市議員莊文怡感謝社區捐款 其法律辯護信託獲近6萬元

市議員莊文怡感謝社區捐款 其法律辯護信託獲近6萬元
竊賊藏地下室 羊頭灣華人壽司店被盜1.53萬

竊賊藏地下室 羊頭灣華人壽司店被盜1.53萬

熱門新聞

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
大華超市門口貼著招聘廣告。(記者高雲兒╱攝影)

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

2025-01-15 06:45
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14
小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

2025-01-13 07:35

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家

全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？