布碌崙8大道上行搶 2電單車男遭通緝

警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)

市警72分局近日通緝 兩名在布碌崙 (布魯克林)8大道 作案的電單車劫匪，表示至少兩起劫案為其所為，呼籲知情者提供線索。

根據市警局報告，第一起劫案發生在10月1日(周二)晚上9時05分許，地點為布碌崙59街760號門前，也就是59街7大道和8大道之間。當時，兩名身分不明者騎一輛藍黑色電單車接近一名48歲女性，在她身邊下車，並亮出了一把槍威脅。他們接著將她推下樓梯，拿走她的錢包，隨後騎電單車沿59街向西逃跑。受害者在現場接受了急救，但沒有住院治療。 警方通緝兩名在8大道作案的電單車劫匪。(警方提供)

第二起劫案發生在10月16日(周三)晚上9時30分左右。地點是在58街714號門前。當時二人騎著一輛藍黑色摩托車接近一名27歲女性，用不明物體擊打她的左手，並從她身上搶走一個錢包。隨後他們乘坐電單車沿著58街向西逃逸。急救人員將受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院，傷者情況穩定。

警方形容二嫌均為棕色膚色男性，呼籲民眾看到與照片中特徵類似者，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。