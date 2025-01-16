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房客常酗酒鬧事 紐約大樓管理員上門收租被殺

紐約客談／行人新權益 安全還是挑戰？

記者馬璿╱紐約報導

近期，紐約市通過了行人穿越合法化提案，從明年2月後，行人亂穿馬路也不需背負刑事責任，這個法案旨在提升行人權益，緩解部分社區集中執法所造成的社會不平等。然而，從最新的行人車禍數據來看，這一政策是否能帶來更安全的街道，仍然存在爭議。

根據紐約市交通局(DOT)的數據，2024年行人車禍數量持續居高，尤其是在交通繁忙的曼哈頓和布碌崙(布魯克林)，夜晚與視線不佳時段的事故率顯著上升，可見新法面臨的現實挑戰。

雖然行人肇事占總交通事故的比率不算高，但其致命性卻遠超其他類型事故，特別是在車速過快或駕駛途中分心等情況下。但追究其根本，在一個包容的交通環境中，行人與駕駛的角色同等重要。新政策是否會進一步模糊行人與駕駛員之間的權責邊界，同樣值得深思。對於行人而言，若不首先確保無車輛接近，事故風險就可能增加，而駕駛面對更加不可預測的行人行為，也可能難以快速應對。

縱使行人穿越合法化代表紐約市交通文化的變革，但政策是否能順利運行，取決於完整的配套措施及公共意識的提升。行人應更好地掌握交通規則，例如避開或讓步快速接近的車輛；而駕駛則應加強行人禮讓意識，以及行經住宅區時減速等。至於政府，則可以加強考取駕照前的行人安全訓練、普及政策，以及加強路口照明與安全標誌等方式改善，提升整體安全性。

未來，如何平衡行人自由與駕駛安全才是關鍵。若真想實施道路共榮，需建立在正確責任分擔、基礎建設改進和交通教育等不同層面基礎上，才能讓城市成為人車能共存的安全空間。

紐約市 駕照 布碌崙

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