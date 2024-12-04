2025全美海外華人春晚 1月31日新澤西舉行

由僑聯會、全美海外春晚演藝集團與北京東方童藝術團共同主辦的「2025 全美海外華人春晚～最美東方童」將於2025年1月31日(周五)在新澤西州美國夢大型購物中心演播大廳舉行。(記者高雲兒╱攝影)

全美華人 僑團聯合會近日宣布，由僑聯會、全美海外春晚演藝集團與北京東方童藝術團共同主辦的「2025 全美海外華人春晚～最美東方童」將於2025年1月31日(周五)在新澤西州 美國夢大型購物中心演播大廳舉行。

全美華人僑團聯合會主席牛紅在發布會上介紹，僑聯會多年來致力於為海外華人提供傳統文化活動，每年春節期間舉辦的春晚活動受到廣泛關注。2024年的戲曲春晚專場獲得了積極反響，今年的春晚活動則特別邀請北京東方童藝術團的小演員們赴美，呈現主題為「最美東方童」的演出。據牛紅介紹，此次演出旨在傳遞新春祝福，同時展示中華傳統文化的魅力。

全美海外春晚演藝集團總裁王棟表示，該集團的宗旨是為海外華人搭建藝術交流平台，並促進美中之間的文化互動。他指出，此次春晚不僅是一次表演活動，也是促進美中文化友好交流的重要契機，對增進了解和聯繫具有積極意義。

「2025 全美海外華人春晚～最美東方童」將於2025年1月31日下午2時在新澤西州美國夢大型購物中心演播大廳舉行。有關活動詳情及諮詢，請聯繫(516)998-8862。