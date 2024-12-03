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美國味全繪畫比賽揭曉 800作品「探索餐桌王國」

紐約訊
2024美國味全繪畫比賽「探索餐桌王國」優勝作品揭曉，掃碼觀看作品大圖。（主辦方提供）
2024美國味全繪畫比賽「探索餐桌王國」優勝作品揭曉，掃碼觀看作品大圖。（主辦方提供）

美國味全公司和世界日報聯合主辦的2024美國味全繪畫比賽「探索餐桌王國」的優勝作品日前揭曉，世界日報收到全美各州800多件作品，競爭相當激烈。三位華裔藝術家評審對參賽作品給予高度評價，認為參賽者充分發揮想像力，透過作品傳達出餐桌上的溫馨與歡樂，觀者彷彿置身於一場色彩斑斕、洋溢愛意的盛宴。

美國味全新澤西分公司經理李久陽表示：「感謝全美社區對比賽的支持。美國味全一直是華人家庭的良伴，我們堅定支持有意義的活動，回饋社區，傳遞溫暖。另外也衷心感謝評審們的參與，期待孩子們的作品能為社區帶來啟發與感動。」 

本屆評審有三人。其中，林怡伶(Eleen Lin)畢業於美國耶魯大學藝術學院的繪畫與版畫碩士，以及英國斯萊德美術學院學士專業。她的作品曾展出於紐約的布朗克斯藝術博物館與皇后區藝術博物館、中國的廣東美術館、韓國的光州美術館等；郭明哲(Mingjer Kuo)擁有紐約視覺藝術學院碩士，以其攝影經驗、對都市主題的興趣及分析視角，創作跨領域視覺藝術。他曾獲紐約藝術基金會創作獎金，作品曾在紐約、歐亞等地展出；蔡陳林(Chenlin Cai)畢業於清華大學美術學院、賓州大學美術學院，現在於費城從事壁畫藝術創作。策展過「著名亞洲當代藝術家美國展」，並受邀為Ginza Sushi、Bubble Fish等知名商店創作商業壁畫。

獲獎者中，Chelsea Pan的作品獲得6-7歲組第一名。評審蔡陳林認為，這幅內容極為豐富，巧妙地融合多種視覺元素，使得整體畫面既和諧又富有動感，充滿層次感與趣味性。8-9歲組第一名是Aarya Dhulia的作品，評審郭明哲認為，這幅作品極具創意，表現手法天馬行空，配色大膽而富有挑戰性。在細節處理上，每一處精心設計的元素都蘊含著深刻的意義和情感。

10-11歲組第一名 Joanna Cao的作品，林怡伶認為，作品的畫面具有流動性的故事，觀者能夠跟隨畫中的敘事脈絡進行思考，作品的立體化讓整幅畫作更加生動、富有表現力；12-13歲組第一名Beijia Ma的作品，蔡陳林認為在表現手法上處理得非常得當，視覺衝擊力強烈，色彩對比鮮明、筆觸運用大膽而有力，這些元素共同作用，營造出一種強烈的視覺效果。14-16歲組第一名Nicole Li的作品，林怡伶認為作品完美切合主題，富有創意，表現手法上展現出獨特的視角和新穎的構思。作品概念鮮明，細節處理精緻，呈現和諧統一且層次分明的效果。

所有優勝作品12月1日已刊登於世界日報全美東，並在12月初至明年1月底進行線上展覽。活動官網：weichuan.wjwebsite.com。

【得獎名單】

〔6-7歲組〕第一名 Chelsea Pan（CA）、第二名 Olivia Qin (IL)、第三名 Amy Zhu (TX)

〔8-9歲組〕第一名 Aarya Dhulia (CA)、第二名 Winnie Pan (PA)、第三名 Reiko Matsui (CA)

〔10-11歲組〕第一名 Joanna Cao (CA)、第二名 Amanda Chen (NY)、第三名 Zara Ng (CA)

〔12-13歲組〕第一名 Beijia Ma (NJ)、第二名 Miranda Xu (VA)、第三名 Katherine Li (CA)

〔14-16歲組〕第一名 Nicole Li (NY)、第二名 Felicia Cao (CO)、第三名 Rachel Lee (OR)

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