州府不強制區域化計畫 社區不買帳

眾多華人家長表示，將發起多項抗議，直到該區域化計畫完全被取消。圖為此前傑瑞柯(Jericho)學校董事會會議上抗議的華人。(與會者提供)

區域化計畫再起波瀾。紐約長島 多名律師日前解讀州教育廳在26日發出的信函，表示這份信函雖對一些規定做了調整，但核心義務並未改變，學區 仍須在兩年後開始執行區域化計畫。眾多華人 家長表示，將發起多項抗議，直到該計畫完全被取消。

長島地區的教育區域化計畫近日引發廣泛爭議。根據紐約州教育廳提出的計畫，學區將共享資源，透過「優勢與需求」調查來制定合作方案，旨在提升資源利用效率；可這一計畫遭到了當地眾多家長的強烈反對。為此，紐約州教育廳長羅薩(Betty A. Rosa)26日在公開信中做出了兩項修訂，表示學區將可以在與學校董事會協商後，選擇不參與區域化計畫的制定過程。

然而，代表長島17個學區、對州教育廳針對該計畫發起訴訟的Rigano律師事務所，最近就信函進行了解讀，表示該教育廳沒有解除家長的擔憂。根據分析，學區雖然可以選擇是否參與區域化計畫的「制定過程」，但從2026-2027學年開始，所有學區都仍然必須執行獲得批准的區域化計畫。

教育廳還提到，如果學區在執行過程中未達到既定目標，計畫可能需要修訂。但學區僅僅可以選擇的是，是否遵守這些修訂，但對原始計畫的執行仍然是強制性的。律師事務所認為，羅薩所說的「學區擁有完全控制權」不太準確，因為區域化計畫主要由地方合作教育服務委員會(BOCES)制定，而學區的影響力十分有限。

另外，律師批評教育廳將此項修改描述為「非重大修訂」，從而避免了重新進行公眾意見徵集程序。但律師事務所指出，根據相關法律，如果改動計畫的目的或影響有實質性變化，就應被認定為「重大修訂」，並需要再次徵求公眾意見。

另有華人律師表示，區域化計畫背後，反映的是更廣泛的系統性問題。首先，州教育廳擁有過多權力，能夠強制合併學區、調整課程等，影響範圍廣泛；其次，社區和地方官員對計畫缺乏明確標準和透明度表示擔憂；最後，教育資源再分配將會對不同經濟狀況的社區產生不同的影響，結果可能不可控。

一名大頸學區家長表示，州教育廳在玩文字遊戲，並批評當時這一規定最初也是通過緊急行政令發布，嚴重缺乏公開透明度，「教育廳就是故意的，總是靜悄悄得發布計畫，就是趁你不注意想要強制施行，如果這個計畫一天不取消，我們一天不安心！」她透露，在12月9日(周一)晚，賽奧塞(Syosset)教育委員會(BOE)召開會議時，會有諸多華人家長到場抗議。