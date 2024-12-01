福壽老人中心慶感恩節 兒童走秀添歡樂

華策會福壽老人中心於近日舉辦了一場感恩節活動，邀請中心的華裔長者們共享感恩節火雞大餐，同時欣賞由兒童表演的服裝秀和節目。(記者高雲兒╱攝影)

位於皇后區法拉盛 的華人策劃協會福壽老人中心 ，於近日舉辦了一場溫馨又熱鬧的感恩節 活動，邀請中心的華裔長者們共享感恩節火雞大餐，同時欣賞由兒童表演的服裝秀和節目。活動現場洋溢著濃厚的節日氛圍，老人家們在歡聲笑語中慶祝感恩節。

福壽老人中心主任鄭石、執委會主席羅一玲等人出席了當天的活動，與長者們共同享受豐盛的感恩節午宴。節目內容豐富，除了傳統的火雞餐外，還特別安排了一場由兒童參與的服裝表演秀，為老人家們增添了更多歡樂。

這場服裝秀是福壽老人中心與早模特兒學校合作舉辦的活動，目的是為長者們帶來更多節日的驚喜和溫暖。當天，有數十位孩子穿著精緻的中式和西式服裝，在中心走秀，贏得現場陣陣掌聲。

除了服裝秀，孩子們還表演了歌曲和武術節目，令老人家們深受感動。一位參與活動的長者表示：「看到這些孩子的表演，感受到節日的熱鬧與溫情，非常感謝中心的安排。」