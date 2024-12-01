市警攜手3團體 華埠派發食物

市警首次與多機構合作，11月30日於華埠派發免費食物。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警(NYPD)11月30日首次與多個社區機構合作，於曼哈頓華埠 舉辦免費食物派發活動，希望在假日季(Holiday Season)期間為居民提供實質幫助，以彰顯互助精神並傳遞關懷和支持；參與組織均表示，警民合作對促進社區和諧、提升民眾幸福感具有重要意義。

該活動由市警防止犯罪(Crime Prevention)部門、慈濟(Tzu Chi)紐約分會、亞美醫師協會(CAIPA)慈善基金會和聯合亞美聯盟(UA3)共同舉辦。活動現場，警員和志工為到場居民分發食物和生活必需品，吸引了數百位社區成員參與。

在場協助的華裔警員陳偉玲、湯婷婷、黃鎮和袁偉文還與民眾交談，了解其需求和疑問。他們表示，希望通過此次活動加深與社區的聯繫，共同維護社區的安全與和諧，因為「只有認識大眾的困難，才能提供有效的幫助。」本次活動也是市警止罪部門首次與三個機構共同合作。

根據慈濟紐約分會，活動共派發有超過500份食物和用品，包含蔬果、蛋奶、麵包、飲料和日曆等。慈濟志工洪德華說，會方自新冠疫情 後便開始發放免費食物，且規模逐漸擴大，希望幫助更多有需要的居民。他表示，「盡力減輕他人的生活壓力，讓愛心傳遞到更多角落，便能在冬季創造一個更溫暖社區。」

亞美醫協慈善基金會執行總監沈卉表示，社區成員的健康和福祉是所有人共同關注的焦點，希望未來能將善意傳遞予更廣泛的群體，提供必要的健康支持和營養援助，從而實現長遠的健康發展目標。同時到場的還有亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)等人。