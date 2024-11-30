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華人藝術工作者孫泱創作「異鄉人」舞出移民困境

記者范航瑜╱紐約報導
孫泱在中國出生長大，高中時期來美求學，是紐約Trinity/LA MAMA表演藝術計畫和義大利都靈NUOVAX計畫的校友。(受訪者提供)
孫泱在中國出生長大，高中時期來美求學，是紐約Trinity/LA MAMA表演藝術計畫和義大利都靈NUOVAX計畫的校友。(受訪者提供)

華人藝術工作者孫泱日前在東哈林區(East Harlem)的Hi-Arts藝術中心推出作品「異鄉人」(The Stranger)，融合舞蹈與裝置藝術，深入探討美國幾代移民及「外來居民」的故事。孫泱近日接受世界日報專訪，分享作品背後的故事，以及從留學生到留美工作的心路歷程。

孫泱在中國出生長大，高中時期來美求學，是紐約Trinity/LA MAMA表演藝術計畫和義大利都靈NUOVAX計畫的校友。「異鄉人」也是孫泱所創立的藝術組織「Yang Sun & Poets」的首演作品。

「異鄉人」靈感源自孫泱個人的移民經歷。「2014年我來到美國讀高中，最初，最大的挑戰便是如何透過簽證留下來。作為藝術工作者，需要各種推薦信，過程十分艱難，還常因簽證不確定性而焦慮。那段時間，我和許多朋友不斷投簡歷、尋找舞團，拚命奔波，努力融入卻始終感覺格格不入。」

來到紐約後，「異鄉人」的構想在作為「外來者」的遭遇中不斷具化。今年3月起，「異鄉人」開始排練，一開始資金不足，孫泱和朋友們只能自行出錢租舞室練習。而在這一過程中，她也認識了更多其他移民，來自不同國家和不同年齡段，作品也因此逐步擴展了視角。在6月首演後，她8月收到Hi-Arts藝術中心的邀請，9月開始正式籌備。

孫泱回憶起來美國後諮詢的五、六個律師，都因資歷不夠或其他理由而拒絕幫助她辦理簽證。「工作因為沒有簽證被拒，簽證又因為沒有工作資歷被拒。」這種陷入死循環的無助也成為了她作品中不少留學生的共鳴。「無論合法或非法身分，我們都是被政策推著走」。

孫泱認為，川普當選後，留學生群體的留美之路也更不確定，就像走獨木橋一般，隨時可能面對突如其來的變化。「我在考慮催律師，看看能不能儘量在川普上台前把簽證辦好，」孫泱表示。她身邊就有朋友簽證陷入僵局，移民局遲遲沒有回應，以至於數月無法工作。在作品的其中一幕中，一名舞者走在由麻袋搭成的「獨木橋」上。這座橋既可能引導人前行，也可能隨時坍塌，象徵政策變動對於移民群體的壓力。

儘管如此，孫泱還是希望「異鄉人」能為觀者帶來黑暗中的希望。作品中多次出現多位舞者相互擁抱、彼此鼓勵的場景。「當你獨自面對困難時，感覺孤立無助，但當這群體聚在一起，互相支援，就不再那麼孤單。」

孫泱的「異鄉人」，融合舞蹈與裝置藝術，深入探討美國幾代移民及「外來居民」的故事。...
孫泱的「異鄉人」，融合舞蹈與裝置藝術，深入探討美國幾代移民及「外來居民」的故事。(記者范航瑜╱攝影)
孫泱日前推出作品「異鄉人」，融合舞蹈與裝置藝術，深入探討美國幾代移民及「外來居民...
孫泱日前推出作品「異鄉人」，融合舞蹈與裝置藝術，深入探討美國幾代移民及「外來居民」的故事。(記者范航瑜╱攝影)

簽證 移民 留學生

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