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享受感恩節大餐 勿過度飲食、多出門走動

記者顏潔恩╱紐約報導

面對感恩節大餐一桌子的盛宴，民眾很容易在這個節日裡過度飲食，造成身體不適；營養專家指出，很多人選擇不吃早餐為感恩節大餐騰出空間，但其實是錯誤做法，仍要攝取量小但滿足胃口的早餐，以確保晚上不會過度飲食，飯後也鼓勵跟家人朋友出門散步、到公園走走，幫助消化食物。

很多人會在感恩節早上不吃東西，帶著空腹一直到感恩節晚餐，但這並不是防止過度飲食的最佳方法；華裔營養師陳盈潔表示，人們往往等到晚上開動時已餓得不行，最終吃得太多，導致剩下的時間都處於痛苦之中。

對此，一份簡單、少量但能夠滿足食慾的早餐很重要，可以是一碗麥片加水果、或低脂酸奶、一片麵包搭配雞蛋等；這些富含蛋白質、纖維的食物能幫助人們控制食慾，大餐面前更能做出明智的決定。

進食期間，民眾應依次拿少量食物，細嚼慢嚥品嚐食物；感恩節普遍會吃的火雞是蛋白質的絕佳來源，因此第一輪進食時可攝入適量的火雞和營養豐富的蔬菜，將肉汁、餡料、高糖等其他較為負擔的食物攝取量降到最低，同時別怕將食物留到隔天變成剩菜，不要因此勉強自己過度進食。

在第二輪進食、或是享受甜品前應稍息片刻，讓身體從之前的進食中反應過來，人們更能感覺到肚子傳來的飽腹感，再度進食的話才能更好掌控食量。

酒精搭配佳餚在所難免，喝一杯葡萄酒、啤酒甚至是烈酒不會有太大的問題，但一定要管好攝取量，畢竟酒精的卡路里很快就會疊加起來；進食過程中要多喝水，保持水分外，也能夠抑制吃鹹味零食和加工食品的慾望，可以的話選擇喝水多過喝酒。

吃大餐前後民眾應通過消耗多餘的卡路里，預防節日期間體重的增加，而感恩節當天更應抓住任何能夠走動的機會，可以是跟孩童在後院玩耍、幫忙傳遞東西、帶寵物出門散步等，飯後還可以相約一群人到公園走走，促進食物消化。

儘管吃大餐已成為感恩節的重頭戲，但這絕對不是親朋好友難得相聚一塊的唯一理由；最重要的還是要趁此機會與他人社交，度過有意義的美好時光，將注意力放在聚會的人身上。

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