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華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮

記者范航瑜╱紐約報導
28日，曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)的金泰酒樓內張燈結綵，一對華人新人正在舉行婚禮。(記者范航瑜╱攝影)
28日，曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)的金泰酒樓內張燈結綵，一對華人新人正在舉行婚禮。(記者范航瑜╱攝影)

無論是傳統婚禮還是家人團聚，感恩節都是在美華人的重要節日之一。在感恩節當天舉行婚禮是福州移民社區的傳統習俗，至今仍延續不衰。28日，曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)的金泰海鮮酒樓內張燈結綵，一對華人新人正在舉行婚禮。

新郎姓連，新娘姓李，兩人的姓氏湊巧組成了「連理」之意，為婚禮增添了特別的寓意。新人相識兩年，現居加州，但因新郎父母定居紐約，特意選擇感恩節假期回紐約舉辦婚禮。

新郎姓連，新娘姓李，兩人的姓氏湊巧組成了「連理」之意，為婚禮增添了特別的寓意。(...
新郎姓連，新娘姓李，兩人的姓氏湊巧組成了「連理」之意，為婚禮增添了特別的寓意。(記者范航瑜╱攝影)

新娘李小姐表示，感恩節辦婚禮的傳統由來已久，自己和家人選在這一天舉辦婚禮，一定意義上也是延續這一傳統。她解釋，早期的移民大多在華埠從事餐飲業，而感恩節是餐館一年內的少有的休息日，因此許多人選擇在這一天舉行婚禮，方便親友參加，場面也更為熱鬧。

李小姐表示，自己訂到的這個場地不大，婚宴邀請了約120位親友參加，總共約十桌。但她也坦言，近年來許多新人選擇布碌崙(布魯克林)或法拉盛辦婚禮，因為那裡場地較大，方便宴請更多親友。

但由於感恩節這天的婚禮場地實在供不應求，李小姐認為能在華埠訂到金泰酒樓已經很滿意了。「今天結婚的人很多，餐館幾乎都被各種派對和活動訂滿了，我們訂的這家也只有這個時間段，」李小姐說。

在熱鬧的酒樓之外，華埠的街頭卻由於陰雨綿綿的天氣而略顯冷清。不少業者表示，感恩節的生意肯定還是比平日好，但由於早上下了一場大雨，下午也一直有小雨，以至於今年生意比往年節假日稍差。東百老匯上的大榮華餅家的員工提到，節日期間華人家庭多會聚餐，蛋糕和叉燒包是最受歡迎的商品，當天的銷量也不錯。

感恩節有吃火雞的傳統。但在華人群體中，火雞卻並非常見肉類。兆昌肉食公司門口貼滿了促銷信息，主要為牛肉和蝦類。經歷麥先生表示，近年來，火雞和烤雞在華人新一代中的需求並不高，如今每年感恩節最暢銷的反而是火鍋食材，包括底料、肥牛卷、各類丸子和涮菜等，牛肉更是最受歡迎的肉類。他同時也提到，今年因天氣不佳，來店顧客比往年感恩節少了一些。

東百老匯上的大榮華餅家的員工提到，節日期間華人家庭多會聚餐，蛋糕和叉燒包是最受歡...
東百老匯上的大榮華餅家的員工提到，節日期間華人家庭多會聚餐，蛋糕和叉燒包是最受歡迎的商品。(記者范航瑜╱攝影)
在熱鬧的酒樓之外，華埠的街頭卻由於陰雨綿綿的天氣而略顯冷清。(記者范航瑜╱攝影)
在熱鬧的酒樓之外，華埠的街頭卻由於陰雨綿綿的天氣而略顯冷清。(記者范航瑜╱攝影)

感恩節 華人 華埠

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