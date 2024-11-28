大都會藝術博物館 與董陽孜對話

大都會藝術博物館館長何連(Max Hollein)開場致詞表示，董陽孜創新的文字藝術創作，將文化身分與表達方式融入對話，賦予大廳全新活力。(記者馬璿╱攝影)

大都會藝術博物館 「大廳委約新作：董陽孜 -對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)近日揭幕，該展覽既為亞洲藝術家首次在大都會藝術博物館大廳呈現作品，也是董陽孜在美國的首次大展。博物館此後也將就展覽舉辦系列座談，首場為在12月15日舉辦、由中國、日本與伊斯蘭文化策展人以書法 為題的討論會，明年3月2日還將有一場聚焦董陽孜書法作品的學術性研討會。

本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與「行於其所當行 止於其不得不止」，均高360.1公分，寬727公分。董陽孜在近日與策展人馬唯中分享創作歷程，以及她挑選此次展出字句的原因。

董陽孜透露，從眾多詩句中挑選詩經和蘇軾之詞的原因，除因在大廳廣闊的空間裡，這二句視覺上更有份量外，兩句話的寓意也陪伴她一生，希望能讓觀眾跨越語言和文化藩籬與她互動。馬唯中認為，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相得益彰，凸顯了藝術的包容性。這樣的設置讓來自世界各地的觀眾在進入博物館時，能夠被董陽孜的文字中動態的美所吸引，激發全新的思考，並對書法與文字藝術有不同的想像。

座談結束後也開放與會者至大廳參觀作品，同樣來自台灣的王聖雯表示，作品讓她歎為觀止，能在博物館中看到繁體中文以如此磅礡的形式呈現，讓她深受感動。