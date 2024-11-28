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巾幗不讓鬚眉 兩華人女警章雅璇、王惠獲晉升

記者高雲兒／紐約報導
其中一位華人女警是成功晉升為警佐(Sergeant)的章雅璇(Jessica Zhang)，她如今是紐約市警的「門面」儀隊(Ceremonial Unit)和捷運第34分局(Transit Bureau District 34)的成員。(記者高雲兒／攝影)
其中一位華人女警是成功晉升為警佐(Sergeant)的章雅璇(Jessica Zhang)，她如今是紐約市警的「門面」儀隊(Ceremonial Unit)和捷運第34分局(Transit Bureau District 34)的成員。(記者高雲兒／攝影)

近年來，亞裔在紐約市警察局中人數增長迅速，華人也在不斷增加，但男性依然占據主導地位，華人女性仍然是少數。27日，兩名在紐約市警局工作的華人女性獲得晉升，她們表示，成為警察是她們的夢想，而女性身分並不會阻礙她們追求夢想的步伐，反而讓她們擁有獨特的優勢。

成功晉升為警佐(Sergeant)的章雅璇(Jessica Zhang)，如今是紐約市警的「門面」儀隊(Ceremonial Unit)和捷運第34分局(Transit Bureau District 34)的成員。章雅璇說，她出生於警察世家，外公、外婆、父親和伯父都曾在中國公安系統工作，從小耳濡目染，對執法工作充滿理解和熱愛；在了解紐約警局後，她毫不猶豫地報名參加警察考試，並獲得了進入警校培訓的資格。

然而，在警校訓練期間，章雅璇面臨語言、文化及體能方面的挑戰，度過了十分艱難的適應期。不過，最終她順利通過所有考核，並在畢業典禮上作為優秀學員被時任局長介紹，讓家人都激動不已。

章雅璇說，最激動的時刻還要數她第一次穿上警服時，那幾天她甚至不覺得疲倦，還連續加班。在27日獲得晉升的她，高興之餘不忘表示，自己作為華裔女性有獨特的優勢，「我更容易和社區建立聯繫，社區如果需要我，我會很願意成為溝通的橋梁。」展望未來，她期待更多的挑戰，即使需要更多加班，她只是微笑說OK。

當天另一名晉升的華裔女性王惠(左三)，則在文職部門工作，她在27日被任命為支援服...
當天另一名晉升的華裔女性王惠(左三)，則在文職部門工作，她在27日被任命為支援服務部門(support services division)財務單位(fiscal unit)副主任(deputy director)。(記者高雲兒／攝影)

另一名晉升的華裔女性王惠(Vivian H. Malarkey)則在文職部門工作，她在27日被任命為支援服務部門(support services division)財務單位(fiscal unit)副主任(deputy director)。據悉，她於2001年從中國廣州來美，最初有一個成為警察的「美國夢」，希望能夠戰鬥在前線，然而在她完成學業、通過警校考試後，考慮到自己需要養育兩個女兒，於是放棄當警察選擇文職，不過如今的她也不後悔，因為她實現了另一種意義的美國夢，「當我加入這個部門時，我就希望有一天能實現這個目標。今天，我做到了。」

已經在該部門工作18個年頭的王惠，日常主要負責預算，作為華裔女性，她表示自己和許多亞裔一樣，可靠且工作努力，對工作充滿奉獻精神，「我的工作得到了上司的認可，我真的很高興...這一切讓我來到今天」。

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