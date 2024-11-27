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亞當斯回應檢察官辭職 暗示聯邦起訴不公

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市長亞當斯26日回應南區聯邦檢察官威廉斯辭職一事。(取自市長辦公室)
紐約市長亞當斯26日回應南區聯邦檢察官威廉斯辭職一事。(取自市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)26日回應南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)辭職一事，坦言自己因面臨威廉斯的起訴「感到實屬不易」，並呼籲下一任檢察官「尊重正義」。

儘管亞當斯未在記者會中直接提及威廉斯，但語氣中隱含不滿。9月底，威廉斯辦公室公布對亞當斯的五項指控，涵蓋賄賂、電信詐騙及索取非法外國捐款等罪名。亞當斯堅決否認所有指控，並暗示這些起訴可能是對他批評拜登政府移民政策的政治報復。

亞當斯在記者會上表示：「沒有人應該經歷我所經歷的一切。我希望司法系統能公平運作。對一個為紐約市奉獻一生的美國人來說，這實在天理難容。」

川普已宣布將提名前證管會主席克萊頓(Jay Clayton)接任紐約南區聯邦檢察官一職。當被問及對克萊頓的看法時，亞當斯表示尚未與其會面，但強調司法系統應保持公正，並期望下一任檢察官能理解正義對國家的重要性。

威廉斯的辭職將於12月13日(周五)生效。儘管他未透露辭職原因，但有報導推測，該決定是為避免遭川普公開解雇的羞辱。威廉斯辭職後，紐約南區副檢察官愛德華·金(Edward Kim)將出任代理檢察官。克萊頓也需要聯邦參院批准方可上任。

威廉斯於2021年由拜登任命，因轄區包括曼哈頓政商重地，被視為全美最具影響力的檢察官之一。在任期間，威廉斯起訴了多名權勢人物，包括亞當斯和前新澤西聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)，引發全國關注。

梅南德茲已被陪審團定罪，亞當斯案件則預計於明年4月21日(周一)開庭。此外，威廉斯任內還起訴了中國商人郭文貴，指控其以反共為名詐騙巨額資金。郭文貴已被陪審團裁定九項罪名成立，將於明年初被量刑。

亞當斯 拜登 紐約市

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