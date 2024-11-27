田簫鳴曼哈頓獨唱 合作英鋼琴家霍夫
中國旅美男中音歌唱家田簫鳴近日與英國著名鋼琴家霍夫(Steven Hough)合作，在曼哈頓完成獨唱音樂會「斑駁之物」。本場音樂會的節目單中包含由霍夫創作的西洋音樂套曲，亦包含由中文古典詩詞改編的歌唱作品，凸顯中西合璧之意。
田簫鳴介紹，本次演出是霍夫所創作的聲樂套曲「斑駁之物」(Dappled Things)首次與美國觀眾見面。他表示，霍夫作為享有世界級聲譽的音樂家，把自己作品的首演機會交給自己，充分體現了他對年輕音樂人的信任和培養。
在演出結束後，田簫鳴認為，自己已盡到了最大努力，「沒有遺憾」。霍夫介紹，他與田簫鳴已相識15年，眼看著他從一名青澀的學生逐漸成熟，自成一家，因此對他抱有高度信任。而田簫鳴在演出中對詩句音韻和音樂節奏的把握也恰當其分。
在「斑駁之物」演繹完畢後，田簫鳴安排了多首中國當代藝術歌曲作為演出下半場的內容，其中包括由古代或近代詩詞作品改編的曲目，還有一組由中國當代音樂家陳怡創作的聲樂套曲「默想」，該作品將中文歌曲與西方音樂相結合，與霍夫的作品形成對照。
他表示，雖然演出時間有限，但他在編排曲目時，將整個中國藝術歌曲發展歷程中每個時期的代表作品都選取了一首，希望把傳統與當代相結合的中國音樂作品的發展脈絡更好地展示給紐約的觀眾。
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