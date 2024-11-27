田簫鳴曼哈頓獨唱 合作英鋼琴家霍夫

旅美中國歌唱家田簫鳴(站立者)與英國著名鋼琴家霍夫(彈琴者)在紐約合作演繹獨唱音樂會，展示中西合璧的音樂文化。(田簫鳴提供，Hao Dong攝影)

中國旅美男中音歌唱家田簫鳴近日與英國著名鋼琴家霍夫(Steven Hough)合作，在曼哈頓 完成獨唱音樂會「斑駁之物」。本場音樂會的節目單中包含由霍夫創作的西洋音樂套曲，亦包含由中文古典詩詞改編的歌唱作品，凸顯中西合璧之意。

田簫鳴介紹，本次演出是霍夫所創作的聲樂套曲「斑駁之物」(Dappled Things)首次與美國觀眾見面。他表示，霍夫作為享有世界級聲譽的音樂家，把自己作品的首演機會交給自己，充分體現了他對年輕音樂人的信任和培養。

在演出結束後，田簫鳴認為，自己已盡到了最大努力，「沒有遺憾」。霍夫介紹，他與田簫鳴已相識15年，眼看著他從一名青澀的學生逐漸成熟，自成一家，因此對他抱有高度信任。而田簫鳴在演出中對詩句音韻和音樂節奏的把握也恰當其分。

在「斑駁之物」演繹完畢後，田簫鳴安排了多首中國當代藝術歌曲作為演出下半場的內容，其中包括由古代或近代詩詞作品改編的曲目，還有一組由中國當代音樂家陳怡創作的聲樂套曲「默想」，該作品將中文歌曲與西方音樂相結合，與霍夫的作品形成對照。