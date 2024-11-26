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璀璨星城燈光藝術嘉年華 長島艾森豪公園開展

記者高雲兒╱紐約報導
由LuminoCity與納蘇郡共同舉辦的「2024 LuminoCity」璀璨星城燈光藝術嘉年華」，近日於長島艾森豪公園隆重開幕。（主辦方提供）
由LuminoCity與納蘇郡共同舉辦的「2024 LuminoCity」璀璨星城燈光藝術嘉年華」，近日於長島艾森豪公園隆重開幕。（主辦方提供）

由LuminoCity與納蘇郡共同舉辦的「2024 LuminoCity」璀璨星城燈光藝術嘉年華」近日於長島艾森豪公園隆重開幕，這是該活動慶祝第五周年的特別篇章。開幕儀式由納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)主持，州參議員馬丁斯(Jack Martins)、州議員Jake Blumencranz以及中國駐紐約總領館的領事李德和榮頂出席。

李德在致辭中高度評價了該活動在促進中美文化交流中的重要作用。他表示，燈光藝術展不僅展示了中國傳統文化的魅力，也為兩國間的文化互動提供了創新平台。LuminoCity首席執行官陳逍伊則表示，此次嘉年華融合傳統手工藝與現代設計，旨在為觀眾打造一場獨特的視覺盛宴。協辦方美國川渝同鄉會會長曾澄也表示，看到中國非遺文化通過這樣的活動逐步融入美國主流社會，感到無比欣慰。

本年度燈展以「Sweet Dream 甜美幻境」為主題，設有三大特色主題區，展示近千盞手工製作的自貢非遺燈具。活動持續至2025年1月5日(周日)，貫穿整個假日季，提供多樣化的互動體驗。活動時間為工作日下午4時30分至晚上9時30分，周末及節假日則延長至晚上10時。門票價格介於24至32元，3歲及以下兒童免費入場，購票鏈接和詳情在luminocityfestival.com。另園區設計考慮到家庭需求，嬰兒車通行十分便利。

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