紐約Q線地鐵 獲評最讓乘客放鬆

Q線地鐵被評為紐約市最讓乘客感到放鬆的地鐵線。(記者和釗宇╱攝影)

防止睡眠呼吸中止症(sleep apnea)設備主要零售商CPAP的一份新報告顯示，Q線是紐約市 最讓人感到放鬆的地鐵線路。

CPAP的研究人員利用現有數據分析了紐約市的23條地鐵路線，他們查看了各種指標，包括地鐵車廂和車站的空調、地鐵站 數量、地鐵車廂座位數、運營時間、準點營運率、每年乘客量最高的線路、客戶滿意度、地鐵站衛生間、清潔度、殘疾人電梯和其他舒適度等。CPAP研究人員經過分析最終得出結論，紐約市地鐵系統中最讓人放鬆的是Q線地鐵。

報告稱，Q線從曼哈頓上東區開到布碌崙 (布魯克林)的布萊頓海灘(Brighton Beach)，途經曼哈頓華埠。地鐵車廂內都有空調，準點率高達96.1%，每節車廂有60個座位，略高於平均42個座位。這一切都使Q線非常適合乘客睡覺。

在這份報告中，名列第二的是接駁地鐵S，包括42街、富蘭克林大道和洛克威公園(Rockway Park)三條接駁地鐵線路，這些接駁地鐵共經過11個地鐵車站。

排名第三的是1線地鐵，該線路共有38個地鐵車站。雖然1線地鐵每節車廂只有44個座位，但沿線多個車站都配有空調和衛生間。這份報告稱，1號線列車沿線有的車站甚至也裝了空調。

在該報告所列的23條地鐵線路中，G線地鐵排在最後，儘管該線地鐵車廂都有空調，但沒有一個車站配備空調或衛生間。不過G線地鐵也有優點，這條連接布碌崙和皇后區的地鐵線路準點率接近100%，是所有23條地鐵線路中最好的。

這份報告還利用現有數據分析了全球65個地鐵系統，以確定這些地鐵系統中哪個最讓人感到放鬆，結果是紐約地鐵排在第14位，澳洲雪梨地鐵位居榜首。