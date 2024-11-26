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助力小商家 聯邦中小企業署訪華埠

記者曹馨元╱紐約報導
聯邦中小企業署聯合華埠商改區及一眾民代逐家逐戶探訪華埠小商家。(記者曹馨元╱攝影)
聯邦中小企業署聯合華埠商改區及一眾民代逐家逐戶探訪華埠小商家。(記者曹馨元╱攝影)

聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)25日聯合華埠商改區及一眾民代逐家逐戶探訪華埠小商家，提醒他們按時提交「業主基本信息」(Beneficial Ownership Information)，並向他們宣講政府為小企業提供的資源和協助。部分小商家表示，在後疫情時代，自己還未完全走出困境。

參與探訪隊伍的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，近幾年，華埠社區為走出疫情陰影付出了很多努力，而小商家常常人手不足，無法顧及運營、政策、推廣等一系列事務；「我們希望他們能知道，在SBA有很多可以幫助到它們的資源」。同樣到場的市議員馬泰(Christopher Marte)也說，很多小商家業主會覺得與政府聯繫是一種「負擔」，而此次探訪也是幫助他們打消顧慮。

同在探訪隊伍中的佩斯大學(Pace University)小商家發展中心主任弗蘭(Andrew Flamm)表示，中心提供免費的一對一資訊服務，內容包括市場營銷、財務預估等，「我們的幫扶系統也是多語言的，華埠小商家不會有任何溝通障礙」。

華埠小商家也分享了近年面臨的挑戰。合利大飯店的經理梅先生表示，飯店生意相比疫情前還是有所下降，他也擔心，一旦堵車費開始實施，曼哈頓華埠的客流量將縮減，為生意帶來再一次打擊。

華埠商改區董事、企業家傅先清談到，他聽到小商家業主所提出最大的問題就是雇不到人，「政府福利太好，許多人都不願意繼續做苦工」。振興商業服務中心的商業顧問林惠怡也指出，因疫情期間許多小店家暫時關門，員工都轉而從事大巴司機等職業，「疫情結束了他們也沒有回來，所以很多小商家缺人手」。

SBA經濟發展專員郭曼麗表示，她也聽到很多「缺人手」的問題，而她則認為在當今這個科技時代，投資購買機器人，或引入其他高科技手段或許是值得一試的辦法。

州參議員卡范納表示，希望小商家能知道，在SBA有很多可以幫助到它們的資源。(記者...
州參議員卡范納表示，希望小商家能知道，在SBA有很多可以幫助到它們的資源。(記者曹馨元╱攝影)
探訪隊伍提醒小商家按時提交「業主基本信息」，並向他們宣講政府為小企業提供的資源和...
探訪隊伍提醒小商家按時提交「業主基本信息」，並向他們宣講政府為小企業提供的資源和協助。(記者曹馨元╱攝影)

華埠 疫情 商改區

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