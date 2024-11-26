助力小商家 聯邦中小企業署訪華埠
聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)25日聯合華埠商改區及一眾民代逐家逐戶探訪華埠小商家，提醒他們按時提交「業主基本信息」(Beneficial Ownership Information)，並向他們宣講政府為小企業提供的資源和協助。部分小商家表示，在後疫情時代，自己還未完全走出困境。
參與探訪隊伍的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，近幾年，華埠社區為走出疫情陰影付出了很多努力，而小商家常常人手不足，無法顧及運營、政策、推廣等一系列事務；「我們希望他們能知道，在SBA有很多可以幫助到它們的資源」。同樣到場的市議員馬泰(Christopher Marte)也說，很多小商家業主會覺得與政府聯繫是一種「負擔」，而此次探訪也是幫助他們打消顧慮。
同在探訪隊伍中的佩斯大學(Pace University)小商家發展中心主任弗蘭(Andrew Flamm)表示，中心提供免費的一對一資訊服務，內容包括市場營銷、財務預估等，「我們的幫扶系統也是多語言的，華埠小商家不會有任何溝通障礙」。
華埠小商家也分享了近年面臨的挑戰。合利大飯店的經理梅先生表示，飯店生意相比疫情前還是有所下降，他也擔心，一旦堵車費開始實施，曼哈頓華埠的客流量將縮減，為生意帶來再一次打擊。
華埠商改區董事、企業家傅先清談到，他聽到小商家業主所提出最大的問題就是雇不到人，「政府福利太好，許多人都不願意繼續做苦工」。振興商業服務中心的商業顧問林惠怡也指出，因疫情期間許多小店家暫時關門，員工都轉而從事大巴司機等職業，「疫情結束了他們也沒有回來，所以很多小商家缺人手」。
SBA經濟發展專員郭曼麗表示，她也聽到很多「缺人手」的問題，而她則認為在當今這個科技時代，投資購買機器人，或引入其他高科技手段或許是值得一試的辦法。
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