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911報警電話增中文服務…有困難

記者許君達╱紐約報導
市議會就新一代911報警系統增加多語種服務的提案展開公聽，市府官員表示按照目前的技術水平，中文服務暫時還只能通過轉接人工翻譯實現。(記者許君達╱攝影)
市議會就新一代911報警系統增加多語種服務的提案展開公聽，市府官員表示按照目前的技術水平，中文服務暫時還只能通過轉接人工翻譯實現。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會技術委員會25日就三項旨在改善911報警系統服務水平的提案進行公聽，其中一項提案要求現有及新一代911系統提供包括中文在內的多語種服務。不過市府相關方面負責人則表示，短期內911系統多語種服務仍須通過轉接「語言熱線」(Language Line)進行人工翻譯，但新一代911系統預留了插件入口，未來實時翻譯的新技術成熟後，可盡快向公眾推出更便捷的多語種服務。

當日公聽會審議的提案除了要求提供多語種服務外，還提出了保障聽障及視障人士順利使用911報警求助系統的要求，其中市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)的提案要求現行及新一代911系統能夠接入紐約市指定通用語言(Designated Citywide Language)。指定通用語言根據紐約市本地法律的要求而設，除西語外，還包括簡體和繁體中文以及韓文等10種被紐約居民廣泛使用的語言。

市府技術與改革辦公室(OTI)負責公共安全和緊急事務處置的副主任巴貝拉(Robert Barbera)在接受質詢時介紹，紐約市相關技術部門正在開發一套基於IP地址的全數位現代化911報警系統，以取代早已不堪重負的舊系統，被稱為「新一代911」(Next Generation 911)。預計新系統的部分功能將從明年年中開始陸續投入使用，至2025年年底完成。新系統除了將接線信道等基礎設施拓寬外，還會整合報警數據以供執法部門進行研究，以便未來更有針對性地預防犯罪。

不過，巴貝拉表示，新一代911系統投入使用後，中文等服務暫時還會沿用現有的人工翻譯轉接形式，實時傳譯功能只適用於西語。但他強調，新系統的一大優勢是兼容性更佳，未來如果有基於人工智慧(AI)或其他新科技的實施翻譯工具問世，可以直接插入911報警系統，以便市民使用。

來自華人社區的反饋顯示，911系統的翻譯服務效率低下，是導致部分英語不好的華人在遭遇犯罪後不願報警的主要原因。本報此前的報導，曼哈頓華人葉先生常在東河岸邊遭遇附近政府樓社區的惡少欺侮，但由於語言障礙，一直難於與警方溝通，導致多次報警均石沉大海。市警五分局局長陳韜建議，華人如遇911交流不暢的情況，可直接前往分局尋求懂中文的華裔警員幫助。

紐約市 華人 曼哈頓

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