台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集

紐約台灣會館於24日晚間舉行2024年度募款晚宴，慶祝成立38周年並表彰社區合作夥伴紐約第一銀行。(記者尤昱程╱攝影)

紐約台灣會館於24日晚間舉行2024年度募款晚宴，慶祝成立38周年並表彰社區合作夥伴紐約第一銀行(Amerasia Bank)。活動吸引了政界人士、文化界代表與社區成員出席，充分展現了會館作為台美文化與社區橋樑的角色。

紐約台灣會館理事長蘇春槐表示，會館自成立以來，提供了多元的文化與教育資源，成為台美社區的重要連結，他說，「這次募款活動將直接幫助我們提升會館的基礎設施，讓未來的活動空間更加安全和舒適。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強則分享了他與會館的合作經驗。他說，駐紐約辦事處曾利用台灣會館舉辦行動領務服務，方便社區民眾就近辦理各類手續，特別是年長者，獲得一至好評，未來也希望能持續舉辦。

國會眾議員 孟昭文表示，台灣會館已經是皇后區 社區的重要文化據點，並且讓更多年輕人有機會了解台灣文化，同時為長輩提供了一個安心的聚會場所。她感謝會館的努力，並代表美國國會向台灣會館頒發了表揚狀。

晚宴上，茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)的小提琴家楊典霖與鋼琴家沈柏均進行了合奏表演。楊典霖以細膩的琴音呈現出經典曲目的張力，沈柏均則用穩健的鋼琴演奏豐富了整體氛圍，兩人默契的合作獲得在場觀眾熱烈掌聲。

台灣會館本次募款活動為修繕設施和支援日常運營籌措資金，參與者透過購票、捐款等方式支持會館未來的發展。活動在音樂與交流中圓滿結束，與會者共同展望會館未來的更多可能性。