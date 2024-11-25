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台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集

記者尤昱程╱紐約報導
紐約台灣會館於24日晚間舉行2024年度募款晚宴，慶祝成立38周年並表彰社區合作夥伴紐約第一銀行。(記者尤昱程╱攝影)
紐約台灣會館於24日晚間舉行2024年度募款晚宴，慶祝成立38周年並表彰社區合作夥伴紐約第一銀行。(記者尤昱程╱攝影)

紐約台灣會館於24日晚間舉行2024年度募款晚宴，慶祝成立38周年並表彰社區合作夥伴紐約第一銀行(Amerasia Bank)。活動吸引了政界人士、文化界代表與社區成員出席，充分展現了會館作為台美文化與社區橋樑的角色。

紐約台灣會館理事長蘇春槐表示，會館自成立以來，提供了多元的文化與教育資源，成為台美社區的重要連結，他說，「這次募款活動將直接幫助我們提升會館的基礎設施，讓未來的活動空間更加安全和舒適。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強則分享了他與會館的合作經驗。他說，駐紐約辦事處曾利用台灣會館舉辦行動領務服務，方便社區民眾就近辦理各類手續，特別是年長者，獲得一至好評，未來也希望能持續舉辦。

國會眾議員孟昭文表示，台灣會館已經是皇后區社區的重要文化據點，並且讓更多年輕人有機會了解台灣文化，同時為長輩提供了一個安心的聚會場所。她感謝會館的努力，並代表美國國會向台灣會館頒發了表揚狀。

晚宴上，茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)的小提琴家楊典霖與鋼琴家沈柏均進行了合奏表演。楊典霖以細膩的琴音呈現出經典曲目的張力，沈柏均則用穩健的鋼琴演奏豐富了整體氛圍，兩人默契的合作獲得在場觀眾熱烈掌聲。

台灣會館本次募款活動為修繕設施和支援日常運營籌措資金，參與者透過購票、捐款等方式支持會館未來的發展。活動在音樂與交流中圓滿結束，與會者共同展望會館未來的更多可能性。

州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)、州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明、紐約華僑文教中心主任陳永豐、中華航空紐約分公司總經理李文儀、經文處領務組副組長游智雅、紐約台灣商會會長林慶甫、台灣會館副理事長方秀蓉、台灣會館老人中心會長紀慶華等人參與。

茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)鋼琴家沈柏均帶來精彩演...
茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)鋼琴家沈柏均帶來精彩演出。(記者尤昱程╱攝影)
茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)小提琴家楊典霖帶來精彩...
茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)小提琴家楊典霖帶來精彩演出。(記者尤昱程╱攝影)
國會眾議員孟昭文在晚宴上頒發了表揚狀，感謝台灣會館對法拉盛社區的貢獻。(記者尤昱...
國會眾議員孟昭文在晚宴上頒發了表揚狀，感謝台灣會館對法拉盛社區的貢獻。(記者尤昱程╱攝影)
經文處大使李志強致詞提及台灣棒球隊首次奪得12強棒球賽冠軍，為在場賓客帶來驚喜與...
經文處大使李志強致詞提及台灣棒球隊首次奪得12強棒球賽冠軍，為在場賓客帶來驚喜與喜悅。(記者尤昱程╱攝影)
蘇理事長感謝所有參與者，並特別表彰紐約第一銀行(Amerasia Bank)多年...
蘇理事長感謝所有參與者，並特別表彰紐約第一銀行(Amerasia Bank)多年來對會館的支持，象徵著社區力量的凝聚。(記者尤昱程╱攝影)

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