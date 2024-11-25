柏路最大人行道瓶頸 拓寬在即

柏路的人行道在布碌崙大橋和市警廣場橋下之間，存在一個極為狹窄的瓶頸部位，該處瓶頸現已開始拓寬施工。(記者許君達╱攝影)

繼路面彩繪完工、高譚公園(Gotham Park)西側重新開放後，曼哈頓 柏路(Park Row)中段最大的一處人行道瓶頸也將於近日完成拓寬工程。屆時，進出華埠 的居民和遊客將可更安全地步行通過柏路的封閉路段，往返布碌崙 (布魯克林)大橋或下城金融區。

每日步行經過柏路通勤的華埠上班族李女士透露，據她觀察發現，位於布碌崙大橋及下穿市警(NYPD)廣場的橋樑之間的一處狹窄路段近日已開始拓寬工程，原本寬不足容身的人行道將擴展至十餘呎寬。

李女士所指的人行道瓶頸部位與剛剛重開的高譚公園西半部相連，原為連接布碌崙大橋與柏路北向車道的一條匝道，柏路封閉後便遭荒廢，現為市警總局占據、作為封閉停車空間。廢棄匝道的存在，導致此處的人行道被壓縮至無法容身，行人至此不得不進入單車道行走，而單車道上則有大量高速行駛的外賣郎電單車往返通行，對行人的安全構成極大隱患。

改造工程將廢棄匝道原有的圍牆向內收縮，為行人釋放出空間。根據目測，其寬度至少能容納兩人錯身，使行人無需再與電單車分享路權。長期倡導保障柏路行人路權的柏路聯盟(Park Row Alliance)聯合發起人江麗華對此進展表示歡迎。她認為，近期接連完工的人行道彩繪、公園重開，加上即將完工的瓶頸拓寬，將切實為行人創造一個更安全美觀的空間，讓帶小孩的家長和帶著手推車的老人們再無後顧之憂。