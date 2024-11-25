柏路最大人行道瓶頸 拓寬在即
繼路面彩繪完工、高譚公園(Gotham Park)西側重新開放後，曼哈頓柏路(Park Row)中段最大的一處人行道瓶頸也將於近日完成拓寬工程。屆時，進出華埠的居民和遊客將可更安全地步行通過柏路的封閉路段，往返布碌崙(布魯克林)大橋或下城金融區。
每日步行經過柏路通勤的華埠上班族李女士透露，據她觀察發現，位於布碌崙大橋及下穿市警(NYPD)廣場的橋樑之間的一處狹窄路段近日已開始拓寬工程，原本寬不足容身的人行道將擴展至十餘呎寬。
李女士所指的人行道瓶頸部位與剛剛重開的高譚公園西半部相連，原為連接布碌崙大橋與柏路北向車道的一條匝道，柏路封閉後便遭荒廢，現為市警總局占據、作為封閉停車空間。廢棄匝道的存在，導致此處的人行道被壓縮至無法容身，行人至此不得不進入單車道行走，而單車道上則有大量高速行駛的外賣郎電單車往返通行，對行人的安全構成極大隱患。
改造工程將廢棄匝道原有的圍牆向內收縮，為行人釋放出空間。根據目測，其寬度至少能容納兩人錯身，使行人無需再與電單車分享路權。長期倡導保障柏路行人路權的柏路聯盟(Park Row Alliance)聯合發起人江麗華對此進展表示歡迎。她認為，近期接連完工的人行道彩繪、公園重開，加上即將完工的瓶頸拓寬，將切實為行人創造一個更安全美觀的空間，讓帶小孩的家長和帶著手推車的老人們再無後顧之憂。
不過，由於早期設計的局限，柏路的車輛和行人路權嚴重衝突，部分旨在改善行人安全和行走體驗的工程遭質疑會阻礙柏路重新開放交通的進程。對於此處人行道瓶頸疏通是否會導致未來下橋匝道受到阻礙的疑慮，支持重開柏路的市議員馬泰(Christopher Marte)透露，當局目前尚未對此制定出明確的方案。根據計畫，交通局方面將從明年1月起在本地的社區委員會進行下一階段改造方案的宣講與公聽。
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