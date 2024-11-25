慈濟法拉盛辦「天下一家」跨宗教祈福會

佛教慈濟基金會紐約分會舉辦「天下一家」跨宗教祈福會，圖為攤位展示環節。(記者鄭怡嫣╱攝影)

感恩節來臨之際，佛教慈濟基金會紐約分會24日在法拉盛 喜來登酒店舉辦「天下一家」跨宗教祈福會，活動旨在凝聚多元宗教的愛心力量，為全球在困境中的人們帶來慰藉和希望，逾500民眾與會。

包括佛教、天主教、基督教、伊斯蘭教等各宗教代表首先進行祈福儀式，並與社區領袖共同帶領民眾點心燈，為受苦者送上祝福並祈禱，隨後的攤位展示環節則提供各類蔬食，此後則開始豐富的多元文化表演，包括緬甸 文化舞蹈、印度古典舞蹈、慈濟手語演出、佛教居士團朗誦等。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，近期海倫颶風 和密爾頓颶風等天災對美國東南部多州造成嚴重損害，此次祈福會體現了慈濟「天下一家」的理念，期望通過與不同宗教的合作，攜手為受難者帶來精神上的支持，並向世界傳遞愛與關懷。

慈濟紐約分會行政組程中式表示，最近看到包括俄烏及以哈在內的許多戰亂，希望藉此機會，聯合諸多宗教組織聚眾祈福，這也是慈濟第一次舉辦跨宗教的祈福會，也望在未來百姓平安、社會安詳，最終實現天下無災害的目標。此外，除了人為災害後，這十年來自然災害也愈發嚴重，同日在阿塞拜疆首都巴庫舉辦的第29屆聯合國氣候變化大會則達成協議，富裕國家承諾每年提供至少3000億元，應對全球氣候變化，也希望藉此活動讓大家了解更多自然及氣候災害的訊息。