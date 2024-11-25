我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

紐約中國民族樂團「春華秋實」演出滿座

記者曹馨元╱紐約報導
紐約中國民族樂團24日在華埠雙文高中大禮堂內舉辦「春華秋實」冬季音樂會。(記者曹馨元╱攝影)
紐約中國民族樂團24日在華埠雙文高中大禮堂內舉辦「春華秋實」冬季音樂會。(記者曹馨元╱攝影)

紐約中國民族樂團24日在華埠雙文高中大禮堂內舉辦「春華秋實」冬季音樂會，共帶來包括獨奏、組曲在內的13首曲目。本次音樂會為民族樂團回饋社區的一次演出，市民可免費入場；演出當日高朋滿座，觀眾中也不乏眾多非華裔面孔。

紐約中國民族樂團成立於1961，一直以來以推動文化傳承，支持音樂藝術活動，及為社區提供文化創意及藝術相關的內容。該樂團是北美華人唯一超過60人的大型成人樂團；每年均有兩次以上大型演出。本次演出曲目包括「荷塘月色」、「紅樓夢組曲」等經典作品，也有「定風波」這樣結合鋼琴與古箏的多元表達。

民族樂團的指揮高藇懷(Julian Gau)是在美國長大的二代華裔，而他的母親正是樂團團長之一的林安琪。高藇懷從小看著媽媽在樂團演出，自己也於12歲起開始演奏大提琴及二胡。「這個樂團對我來說是一個大家庭」，高藇懷說，有不少團員是看著他長大的，「中國音樂對我個人來說是重要的文化遺產，而我媽媽認為中國音樂是世界的文化遺產」。高藇懷表示，他希望民族樂團能不斷地接觸新觀眾，「我認為這是美國最好的中國樂團」。

團長之一孫洪濤在1991年加入樂團，並於2012年起擔任團長，他很高興地看到，團隊在這數十年來從未間斷過演出，且「觀眾群體在不斷壯大，也有越來越多的非華人來看我們演出」。孫洪濤是一名琵琶樂手，曾擔任上海歌舞團首席獨奏，他表示，許多團員在大陸都曾有專業背景，而他也希望民樂團能有更多年輕人的加入，帶來創新和驚喜。

華人 華裔 華埠

上一則

華協會老人中心19周年慶 獎烤雞慶感恩節

下一則

台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約泌尿科醫師涉性侵判無期 受害病患包含未成年

紐約泌尿科醫師涉性侵判無期 受害病患包含未成年
紐約法拉盛強力執法 整頓無照攤販、衛生

紐約法拉盛強力執法 整頓無照攤販、衛生
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
紐約台灣商會第48屆年會 回顧過去展望未來

紐約台灣商會第48屆年會 回顧過去展望未來

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

2024-11-24 07:37

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」