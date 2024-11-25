紐約中國民族樂團「春華秋實」演出滿座

紐約中國民族樂團24日在華埠雙文高中大禮堂內舉辦「春華秋實」冬季音樂會。(記者曹馨元╱攝影)

紐約中國民族樂團24日在華埠 雙文高中大禮堂內舉辦「春華秋實」冬季音樂會，共帶來包括獨奏、組曲在內的13首曲目。本次音樂會為民族樂團回饋社區的一次演出，市民可免費入場；演出當日高朋滿座，觀眾中也不乏眾多非華裔 面孔。

紐約中國民族樂團成立於1961，一直以來以推動文化傳承，支持音樂藝術活動，及為社區提供文化創意及藝術相關的內容。該樂團是北美華人 唯一超過60人的大型成人樂團；每年均有兩次以上大型演出。本次演出曲目包括「荷塘月色」、「紅樓夢組曲」等經典作品，也有「定風波」這樣結合鋼琴與古箏的多元表達。

民族樂團的指揮高藇懷(Julian Gau)是在美國長大的二代華裔，而他的母親正是樂團團長之一的林安琪。高藇懷從小看著媽媽在樂團演出，自己也於12歲起開始演奏大提琴及二胡。「這個樂團對我來說是一個大家庭」，高藇懷說，有不少團員是看著他長大的，「中國音樂對我個人來說是重要的文化遺產，而我媽媽認為中國音樂是世界的文化遺產」。高藇懷表示，他希望民族樂團能不斷地接觸新觀眾，「我認為這是美國最好的中國樂團」。

團長之一孫洪濤在1991年加入樂團，並於2012年起擔任團長，他很高興地看到，團隊在這數十年來從未間斷過演出，且「觀眾群體在不斷壯大，也有越來越多的非華人來看我們演出」。孫洪濤是一名琵琶樂手，曾擔任上海歌舞團首席獨奏，他表示，許多團員在大陸都曾有專業背景，而他也希望民樂團能有更多年輕人的加入，帶來創新和驚喜。