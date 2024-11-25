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CMP青少年中文寫作賽 宣揚中華文化

記者劉梓祁╱紐約報導
CMP首屆青少年文學獎，現開放投稿盼宣揚中華文化。(記者劉梓祁╱攝影)
CMP首屆青少年文學獎，現開放投稿盼宣揚中華文化。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠人力中心(CMP)及其旗下中文學校、留學生服務中心主辦，紐約中華公所承辦， 紐約詩畫琴棋會協辦的首屆「紐約青少年文學獎」中文寫作比賽現已正式啟動，投稿截止日期為12月16日(周四)；主辦方說，比賽最高獎金為1000元，歡迎熱愛創作的青少年積極參與。

在日前舉行的記者會上，主辦方公布了比賽的詳細信息。與會社區代表認為，舉辦寫作比賽有助於增強文化認同，鼓勵並推廣中華文化。同時，紐約南海順德同鄉會代表朱超然捐贈500元，支持這一「有意義的活動」。

本次寫作比賽面向美國大紐約地區及周邊地區，年齡在11歲至30歲之間的個人，身份不限。獲獎者需親自前往紐約地區，出示真實姓名及年齡的證明文件，並參加頒獎儀式，具體時間和地點將另行通知。比賽設有三個組別：少年組(11-17歲，出生日期為2006年12月17日至2013年12月16日之間、青年/成人組(18-30歲，出生日期為1993年12月17日至2006年12月16日之間)和留學生組(當前在美國高中、大學或以上就讀的學生，即於2024年12月16日後畢業)。參賽者只能選擇一個組別參賽。

參賽作品可為散文、小說或新詩，投稿截止日期為2024年12月16日(周一)。每個類別可投稿多篇作品，也可同時投稿多個類別，但同一稿件不能提交至多個類別。所有提交的稿件均視為最終版本，提交後不可修改。

投稿時請仔細閱讀並遵守活動官方網站發布的投稿須知及規定。詳細信息及投稿鏈接，請訪問活動網站https://shorturl.at/pAl0c。

紐約南海順德同鄉會代表朱超然捐贈500元。(記者劉梓祁／攝影)
紐約南海順德同鄉會代表朱超然捐贈500元。(記者劉梓祁／攝影)

留學生 華埠

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