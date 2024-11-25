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市主計長批學委會選舉 不合規

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市主計長蘭德對2023年學區委員會選舉合規性提出疑慮，稱PLACE NYC對於候選人的背書具「政治性」。圖為PLACE NYC集會。（記者張心╱攝影）
紐約市主計長蘭德對2023年學區委員會選舉合規性提出疑慮，稱PLACE NYC對於候選人的背書具「政治性」。圖為PLACE NYC集會。（記者張心╱攝影）

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)日前向紐約市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)發出一項新審計結果，對2023年學區委員會(Community Education Councils)選舉合規性提出疑慮，並稱教育倡導組織PLACE NYC對於候選人的背書具「政治性」，而教育局對其背書處理不當。

每兩年，紐約市公立學校家長都會投票選出32個學區委員會，每個學委會由12名成員組成，負責監督學區內教育質量及政策問題。學委會選舉由教育局家庭與社區培力辦公室(Office of Family and Community Empowerment, 簡稱FACE)監督，根據教育局統計，2023年五個行政區的學委會選舉投票率僅占全市公立學校家庭的2%。

在兩個全市家長團體的反覆呼籲和抗議下，蘭德同意並完成了對學委會選舉合規性的審核，並總結道，選舉「並非以忠實、誠實、透明與公平的方式進行」。其中，蘭德還呼籲FACE在下次投票前實施一系列改革，包括制定一套明確的「政治背書」標準，以及強化選舉期間的投訴處理程序。蘭德指出，FACE將一個名為NYC Kids PAC打成「政治背書」，並取消了一位候選人的資格，但對於華人教育倡導組織PLACE NYC卻沒有這樣做，這樣的不同對待是錯誤的。

PLACE NYC共同主席馬克(Lisa Marks)對此回應稱，市主計長辦公室從未與她的組織聯繫，也不知道這項調查。「PLACE NYC是一個倡導公校高質量教學的支援家長組織」，馬克表示，「我們幫助並支持那些相信我們使命的家長在所有相關的家委會中占得一席之地」。

而PLACE NYC的創始人朱雅婷也在社群媒體X上回覆，「蘭德被心懷不滿的人利用了」。她此前在採訪中多次強調，PLACE NYC是因前市長白思豪(Bill de Blasio)聲稱取消特殊高中入學考試，家長恐慌之際凝聚而成，「我們是由家長自發組織起來的草根團體」。

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