移民局主管質疑庇護城法 保護罪犯

移民局紐約辦公室主管吉納羅表示，對紐約目前庇護城市法造成的大量無證客罪犯感到非常失望。圖為在移民局門口排隊的新移民。(消息人士提供)

美國移民 及海關執法局(ICE)紐約辦公室主管吉納羅(Kenneth Genalo)日前表示，對紐約市 目前大量無證客罪犯的情況感到非常失望，並稱若現狀不改變，「清除市內(移民)罪犯需要一輩子的時間」。

吉納羅在移民局有35年的工作經驗，目前任職紐約地區辦公室的區域主管，負責監督近400名員工。他在與紐約郵報的採訪中表示，由於移民局可用的資源不足，「我必須將資源集中在最壞、最惡劣的違法者身上」。吉納羅也稱，目前紐約市有數以千計的移民罪犯，「我們每天都在處理一些線索，其中涉及的罪犯不是數以百計，是數以千計」。

根據移民局公布的數據，截止今年7月21日，在全國近780萬的無證移民中，共有66萬2586人是已被定罪的重罪犯或有刑事指控待決。而紐約自2022年來已湧入超過22萬3000名移民，移民局並沒有提供紐約市內確切的移民罪犯人數。

他說，前任市長白思豪(Bill de Blasio)在任職期間簽署的庇護 城市法案，限制了地方政府與聯邦政府共享關於非公民的資訊，也因此阻撓了紐約市警(NYPD)與移民局合作。「他們唯一保護的是罪犯，他們讓我們不能抓到罪犯」，吉納羅認為，庇護城市法案傷害了社會中最脆弱的移民女性與兒童群體。

今年2月，紐約市長亞當斯(Eric Adams)曾呼籲放寬庇護政策，讓涉嫌嚴重犯罪的移民也能被移交至移民局處理；但他在市議會中並沒有取得足夠的支持。吉納羅希望能在市議會作證，並「教育」市議會的極左派大多數，讓他們了解這些政策所造成的傷害。同時，他也並沒有透露在川普接任後，移民局將會如何轉型。

專注移民事務的律師古奇(Edward Cuccia)不認為改變庇護城市政策會對華裔新移民有太大影響，「大多數華裔新移民都遵紀守法，並不會犯下輕罪」；但他表示，有很多華人在收到遞解令的情況下仍留在美國，他們會成為川普上台後大規模遣返的首要目標。在威廉律師事務所工作的杜女士也表示，目前律所處理的華人新移民案件都還在正常進行當中，並沒有聽到太多恐慌的聲音。