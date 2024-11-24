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湖南同鄉會卡拉OK賽 歌舞熱鬧

紐約訊
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法拉盛御庭酒樓舉行。圖為出席嘉賓。(主辦單位提供)
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法拉盛御庭酒樓舉行。圖為出席嘉賓。(主辦單位提供)

由幸福藥房和太陽瓷磚共同冠名、旅美湖南同鄉會主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。

本次卡拉OK的主題是「湘人同聚， 音樂同行」， 主辦方希望藉由歌聲凝聚湖南鄉親，吹響紐約湘軍的集結號。 22日晚參與活動的湘籍團體，還包括美國湖南同鄉會、大紐約湘雅校友會的代表。

本次卡拉OK大賽，民歌，通俗，戲曲，英文歌曲等各種曲目紛呈，被三湘四水孕育過的鄉親，彷彿個個都是金嗓子，高手雲集，加上其中穿插的舞者曼妙的身姿，整個活動是一台聽覺和視覺的高級饗宴。

當晚的比賽，湖南女婿王大慶，以一首「在那遙遠的地方」奪冠，王大慶音域寬廣，收放自如，把這首經典民歌演繹得酣暢淋漓。 獲得二等獎的是邵陽妹子、民歌金嗓子趙廣美，她的「醉了千古愛」剛柔並濟，淒美深情，湘雅校友會的吳鳴醫生以一曲「梨花頌」並列第二，吳醫生以如歌如泣的唱腔，立即收穫不少粉絲。獲得三等獎的包括，特地從芝加哥趕來的湘雅校友代表團成員劉漢平，旅美湖南同鄉會鄉親鄒越男和何小兵。

當晚比賽的亮點還有湖南人的下一代、高中11年級生宋雅荷，外形漂亮，歌聲清麗；93歲的王衛清，自稱「九零後老頑童」，「婦唱夫隨」，和著太太陳詠衡的歌聲「請你吃塊哈密瓜」，跳起了豪放熱情的新疆舞；人稱「老大姐」的唐斌則帶著輪椅上了舞台，完美地演唱了「繡紅旗」。比賽中途的兩次集體舞蹈穿插，湖南鄉親不分男女老少步入舞池，熱情舞蹈，氣氛熱鬧非凡。

旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法...
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法拉盛御庭酒樓舉行。圖為獲獎歌手領獎。(主辦單位提供)
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法...
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法拉盛御庭酒樓舉行。圖為參賽歌手。(主辦單位提供)
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法...
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法拉盛御庭酒樓舉行。圖為贊助單位嘉賓。(主辦單位提供)
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法...
旅美湖南同鄉會等團體主辦的2024 幸福*太陽杯湖湘之聲卡拉OK大賽，22日在法拉盛御庭酒樓舉行。圖為參賽歌手。(主辦單位提供)

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