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布碌崙日落公園路燈年久失修 居民怨投訴無門

記者馬璿／紐約報導
公園游泳池戲水廣場一到夜間便陷入漆黑，民眾僅能依靠自備燈具和周圍間接照明分辨方向，此圖為未使用夜景模式和閃光燈拍下的實景。(記者馬璿／攝影)
公園游泳池戲水廣場一到夜間便陷入漆黑，民眾僅能依靠自備燈具和周圍間接照明分辨方向，此圖為未使用夜景模式和閃光燈拍下的實景。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園為當地華社居民的集會場所，是4大道至9大道一帶居民的休憩中心，儘管多人使用，但公園的設備卻明顯不足；當夜幕降臨後，跳廣場舞的民眾經常要自備燈具，否則就要在黑暗中摸索前進，一名民眾表示，「這裡的路燈壞很久都沒人來修，大家只好將就過。」

公園另一邊有數十位民眾在漆黑一片的夜色中與朋友談天。此為使用手機夜景模式拍攝。(...
公園另一邊有數十位民眾在漆黑一片的夜色中與朋友談天。此為使用手機夜景模式拍攝。(記者馬璿／攝影)

當地居民隨著季節會不時轉換集會場所，由於難忍冬天的強風，民眾的主要活動範圍便移至公園東北角游泳池一處。此處除離唯一的公廁步行距離達5分鐘，造成民眾如廁不便之外，公園的所有照明也故障許久，民眾僅能依靠微弱的間接照明燈來分清方向，這讓民眾不只感到困擾，更點出治安漏洞之虞。

常來公園跳廣場舞的黃女士表示，居民雖感到困擾，但由於語言不通以及缺乏發聲管道，未能向任何人反映，因此寧可自備燈具；另一名與兩個孩子前來公園的女士則表示，晚上的公園漆黑一片，帶孩子來需要時刻注意他們的行蹤，生怕孩子在未經看管狀況下走失或遭遇意外。

據在8大道一帶擔任義工的盧彪表示，志工團隊過去也曾連帶廁所問題投書民代，卻從未獲...
據在8大道一帶擔任義工的盧彪表示，志工團隊過去也曾連帶廁所問題投書民代，卻從未獲得正面回應或是不修繕的理由。(記者馬璿／攝影)

在8大道擔任義工已有六年時間的盧彪表示，志工團隊過去也曾連帶廁所問題投書民代，卻從未獲正面回應或不修繕的理由。他表示，日落公園在民眾心中有著舉足輕重的地位，許多居民因家中空間狹小或是長輩飯後需消化等原因，時常在夜晚來到公園散步或與朋友社交，但種種設施故障、久未修繕又投訴無果的循環，讓民眾也不再相信問題能獲得改善。

負責該區的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)回應，知道公園基礎設施故障已久，也曾數度在市議會議程中提出，但由於市府自新冠疫情後便逐年削減公園預算，導致市議會在爭取經費和面對民眾心聲兩者間掙扎。她鼓勵民眾，當發現公園及社區內議題時，可積極使用311平台提交訴求，當政府的資料庫有足夠投訴立案，市議員便能夠向市府喊話，要求政府挹注經費以修繕路燈及廁所。

布碌崙日落公園游泳池一處，即使隨著夜幕低垂陷入漆黑，仍有許多跳著廣場舞的民眾自備...
布碌崙日落公園游泳池一處，即使隨著夜幕低垂陷入漆黑，仍有許多跳著廣場舞的民眾自備燈具在此舞動。(記者馬璿／攝影)

阿維萊斯提到，日落公園一帶是全市投訴率最低的社區之一，她過去曾透過舉行工作坊和座談，以不同語言教導不同族裔的民眾如何使用311平台，但她也坦言，一切仍須基於民眾是否對市府有足夠信任。

據市議會財政預算報告指出，市府自疫情後便逐步削減公園預算，2024年更為「消除差距項目」(Program to Eliminate the Gap)砍去逾5000萬經費，明年又將減去5%預算。

預算 日落公園 疫情

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