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民眾生活嚴峻 市議長籲半價乘車資格再放寬

記者劉梓祁／紐約報導
市議長與交通倡導者集會，籲半價乘車資格再放寬。(記者劉梓祁／攝影)
市議長與交通倡導者集會，籲半價乘車資格再放寬。(記者劉梓祁／攝影)

為呼籲市長亞當斯(Eric Adams)政府再次擴大「公平票價計畫」(Fair Fares)，以令更多低收入市民能夠受益，多位市議會成員和公共交通倡導組織日前舉行集會，呼籲在11月的預算修改中，將資格擴大至收入達到聯邦貧困線200%的人群。

根據公平票價計畫，近百萬名市民有資格購買半價地鐵卡(MetroCard)，今年6月，隨著資格門檻從聯邦貧困線的120%提高到145%，新增了約20萬人的符合資格；然而，公共交通倡導者和部分支持者認為，這一措施遠遠不夠，其中包括市議長歐德思(Adrienne Adams)。

她表示，許多市民正面臨日益嚴峻的生活成本危機，以及住房、育兒、食品及其他日常開支的上漲，令工薪和中產階級家庭陷入困境，難以維持生計。歐德思說，在此背景下，大多市民無法承擔交通費用，因此公平票價擴展計畫應為「優先事項」。

紐約市，即使收入達到聯邦貧困線的兩倍，許多人依然在日常開銷上面臨巨大壓力，若獨立一人的年收入為聯邦貧困線兩倍，數額僅為3萬120元，而對於一個四口之家則是6萬2400元。然而，目前的資格標準下，個人收入超過2萬1837元、或四口之家收入超過4萬5240元，便會失去資格。

統計顯示，符合資格的人群中只有三分之一的人，約35萬人，享受到這一福利。歐德思還指出，根據現行法律應享受折扣票價優惠的群體，由於「行政審批緩慢」仍未真正獲得這一權益，市長辦公室的發言人表示，其原因為相關政策仍處於制定規則的階段，且去年也曾出現類似情況。

市議員利華娜(Carlina Rivera)也說，紐約市擁有超過800萬居民，其中近50%的家庭承受租金壓力，30%的家庭甚至面臨嚴重的租金負擔，因此必須盡快擴展這項計畫。她強調，必須確保至少再有65萬人可以參與該計畫。

租金 紐約市 低收入

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