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大陳義胞撤台明年70年 同鄉會團聚為紀念活動暖身

記者尤昱程╱紐約報導
紐約大陳同鄉會幹部及成員合影。(記者尤昱程／攝影)
紐約大陳同鄉會幹部及成員合影。(記者尤昱程／攝影)

為紀念1955年大陳義胞撤台70周年，紐約大陳同鄉會日前在法拉盛僑教中心舉辦了一場以歷史與文化傳承為主題的團聚活動。超過百名來自各地的大陳鄉親參與，追憶歷史、傳承精神，並向當年的第一代義胞致敬。

超過百名來自各地的大陳鄉親參與，追憶歷史、傳承精神，並向當年的第一代義胞致敬。(...
超過百名來自各地的大陳鄉親參與，追憶歷史、傳承精神，並向當年的第一代義胞致敬。(記者尤昱程／攝影)

大陳島在1955年前曾由中國國民黨與中華民國政府控制。1955年，中國人民解放軍進攻該島，中華民國國軍在戰役中戰敗。同年2月，在美國第七艦隊護航下，中華民國政府將大陳島所有軍民撤至台灣，此行動被稱為「大陳島撤退」，成為冷戰時期東亞地區重要的反共行動之一。

主辦人林海華表示，為表揚他們對中華民國政府與反共立場的支持，這批撤離的居民在當時多被稱為「大陳義胞」，這是對他們的高度肯定，也是歷史賦予的特殊身分。

活動中，78歲的遷台見證者黃兆富分享了他的親身經歷。他提到，自己八歲時隨家人撤離大陳，之後在台灣成長，並於30多歲移居美國，「當年的撤退行動是為了守護我們的自由，我們這些義胞無論是在台灣還是在美國，都努力傳承堅韌不拔的精神與價值。」

現場製作麥油煎、魚丸湯等大陳美食，讓鄉親品味家鄉風味並為明年70周年紀念活動暖身...
現場製作麥油煎、魚丸湯等大陳美食，讓鄉親品味家鄉風味並為明年70周年紀念活動暖身。(記者尤昱程／攝影)

現場提供麥油煎、魚丸湯等大陳美食，讓鄉親品味家鄉風味並為明年70周年紀念活動暖身。紐約大陳同鄉會將於2025年2月8日中午在法拉盛粥之家舉辦「大陳遷台70周年紀念日」聚餐，詳情請洽林海華，電話(917)992-8966。

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