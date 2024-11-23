大陳義胞撤台明年70年 同鄉會團聚為紀念活動暖身

紐約大陳同鄉會幹部及成員合影。(記者尤昱程／攝影)

為紀念1955年大陳義胞撤台70周年，紐約大陳同鄉會日前在法拉盛 僑教中心舉辦了一場以歷史與文化傳承為主題的團聚活動。超過百名來自各地的大陳鄉親參與，追憶歷史、傳承精神，並向當年的第一代義胞致敬。

超過百名來自各地的大陳鄉親參與，追憶歷史、傳承精神，並向當年的第一代義胞致敬。(記者尤昱程／攝影)

大陳島在1955年前曾由中國國民黨與中華民國 政府控制。1955年，中國人民解放軍 進攻該島，中華民國國軍在戰役中戰敗。同年2月，在美國第七艦隊護航下，中華民國政府將大陳島所有軍民撤至台灣，此行動被稱為「大陳島撤退」，成為冷戰時期東亞地區重要的反共行動之一。

主辦人林海華表示，為表揚他們對中華民國政府與反共立場的支持，這批撤離的居民在當時多被稱為「大陳義胞」，這是對他們的高度肯定，也是歷史賦予的特殊身分。

活動中，78歲的遷台見證者黃兆富分享了他的親身經歷。他提到，自己八歲時隨家人撤離大陳，之後在台灣成長，並於30多歲移居美國，「當年的撤退行動是為了守護我們的自由，我們這些義胞無論是在台灣還是在美國，都努力傳承堅韌不拔的精神與價值。」

現場製作麥油煎、魚丸湯等大陳美食，讓鄉親品味家鄉風味並為明年70周年紀念活動暖身。(記者尤昱程／攝影)

現場提供麥油煎、魚丸湯等大陳美食，讓鄉親品味家鄉風味並為明年70周年紀念活動暖身。紐約大陳同鄉會將於2025年2月8日中午在法拉盛粥之家舉辦「大陳遷台70周年紀念日」聚餐，詳情請洽林海華，電話(917)992-8966。