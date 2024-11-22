業主信息 小企業年底前須主動申報

市長移民服務辦公室(MOIA)21日舉行圓桌會議，呼籲移民小企業者盡快依據「企業透明法」提交「業主基本信息」，以免遭受不必要的損失。(記者和釗宇╱攝影)

隨著「企業透明法」(Corporate Transparency Act)即將生效，聯邦財政部 依據此法，要求全美小企業在2025年1月1日之前主動提交「業主基本信息」(Beneficial Ownership Information)，若未能提交，企業所有者每天將被罰591元；市長移民 服務辦公室(MOIA)21日就此事舉行圓桌會議，呼籲移民小商家盡快提交，提交的信息並不包括移民身分。

市小商業服務局長格羅斯(Dynishal Gross)介紹，「企業透明法」旨在打擊非法商業活動，包括稅務欺詐、洗錢及恐怖主義籌資，因此，該法要求全國企業提交「業主基本信息」，未能在年底之前提交的小企業，將面臨每天最高591元罰款，而若事後查明業主故意拒絕提交，業主甚至可能面臨1萬元罰款以及兩年監禁。民眾可登錄財政部網站www.fincen.gov/boi提交表格。

她說，所有曾經註冊企業、以企業身分報稅 的業者，如洗衣店、零售商店、出租車司機、自由職業者，都必須按新法要求提交信息；如果僅使用個人社安號報稅的自由職業者，則不必提交；新法要求的信息包括業主姓名、生日、地址、聯繫方式等，目的是確保政府能夠聯絡到業主，只需要十分鐘左右就能填寫完畢。另外，金融類業者因為適用於其他監管流程，可以不必提交信息。

報版可刪：而若是明年才註冊的企業，業者則須在註冊後30天內提交信息。如果企業所有人、地址發生變動，業主也須在網站及時變更信息。 不過她也表示，當下正值聯邦政府換屆，新法如何執行、是否有人手執法仍是未知之數，小商業服務局將與財政部合作，了解最新動態。