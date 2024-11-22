健保論壇11╱23登場 解析最新資訊

「2025健保論壇」23日(周六)於法拉盛喜來登酒店二樓舉辦。(世界日報提供)

為幫助讀者更好地了解2025年紐約州健保 市場的重要變化和最新資訊，世界日報聯合紐約州健保市場將於23日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉辦「2025健保論壇」。紐約州健保市場華裔代表陳敏敏，將現場演講「紐約州健保市場：2025年開放投保期已開始」，為民眾提供最新的健康保險 資訊和資源，並解釋今年健保市場推出的新節省措施和擴展的財務資助選項。

陳敏敏表示，紐約州健保將在2025年繼續提供多樣化的合格健康保險計畫(Qualified Health Plans)和基本計畫(Essential Plan)，並推出一系列新的成本節省措施，進一步降低消費者的自付費用。

至於擴展的稅收抵免政策，陳敏敏表示將在2025年繼續實施，這將幫助更多家庭減少每月保費負擔。即使是之前不符合資格的居民也應重新查看是否可以享有資助，因為大多數紐約居民現在都能獲得一定的財務支持。

陳敏敏強調，現有的合格健康保險計畫持有者應在12月15日之前完成續約，避免承保範圍出現缺口，以確保保險能在2025年1月1日生效。新投保者也應在12月15日之前註冊，才能在2025年1月1日生效。符合資格的Medicaid、兒童健康加保計畫(Child Health Plus)和基本計畫則可以全年註冊，無需受限於開放註冊期。不過，若想確保新年度的保障，參保人務必留意註冊時限，12月15日為確保1月1日生效的最後期限，而在12月16日至1月15日間註冊的保單將於2月1日生效。整個開放註冊期將於1月31日結束，民眾若需申請合格的健康保險計畫，僅能在符合特定生活事件（如失去雇主提供的保險或婚姻變動等）所啟動的特殊投保期內進行投保。

在協助民眾方面，紐約州健保市場提供全州範圍內的免費註冊支持，居民可以撥打(855)355-5777，查找當地的註冊協助人員或獲得電話諮詢服務。陳敏敏呼籲所有紐約居民抓住2025年開放註冊期的機會，充分利用新的節省措施和資源，選擇最適合的健康保險，確保自身及家人的健康保障。

除了陳敏敏的演講，為加強紐約市民對移民權利與福利的認識，紐約市長移民事務辦公室社區活動組組長李麗將帶來「瞭解您的權利」的演講。聯合健康保險亞裔市場部市場經理陳紹南也將分享「2025紅藍卡你需要知道的事」的實用資訊。針對中醫保健，紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼醫師將發表「運用中醫整體觀，同時治療多系統疾病」的專題演講。

除了精彩的演講外，論壇現場設有多個攤位，包括紐約州健保市場、亞美醫師協會、聯合健康保險、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會等多家單位。各攤位將提供免費健康篩檢和諮詢服務，檢測項目包括血壓、BMI、膽固醇、血糖等。