中央車站迷你火車展 節日氣氛濃
假日將近，紐約運輸博物館(New York Transit Museum)位於中央車站內的藝廊與商店，即日起推出免費迷你火車展，看火車模型從中央車站出發，駛過帝國大廈等紐約地標建築，最終到達北極。此外，中央車站內有聖誕集市、主題餐吧等。
迷你火車展以萊昂尼(Lionel)模型火車為主角，沿著34呎長、兩層高的O軌距模型火車佈局，駛過中央車站、帝國大廈等紐約地標，最終到達建有假日小木屋的「北極村」。在微型電器鐵路上，還展示了北線鐵路(Metro North)、極地特快(Polar Express)和復古地鐵列車組等運輸博物館的收藏模型。
紐約運輸博物館館長本茨文佳(Concetta Bencivenga)表示，假日火車展已經成為一項家庭傳統；「老式火車在軌道上隆隆駛過，迷你行人漫步在細節生動的微型街道上」，讓不同年齡層的參觀者都感受到「迷你火車和生動藝術作品的魔力」。
此次假日特展將於即日起開放至2025年2月。除主要節假日關門外，迷你火車展的開放時間為周一至周五，上午10時至下午7時30分；周末的上午10時至下午6時，公眾可免費入場，這也是紐約市內唯一的免費迷你火車展。
同時，中央車站范德比爾特大廳(Vanderbilt Hall)內的假日集市也已開幕，為市民帶來本地製作的手工藝品、珠寶及服飾等36個小型商家，還可以憑藉收據獲得免費禮品包裝服務，是體驗假日氛圍、購買假日禮物的好去處。
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