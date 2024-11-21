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法拉盛商改區 12╱13捐贈玩具送暖

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛商業改進區(Flushing BID)將舉辦一年一度的玩具捐贈活動(Toy Drive)。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛商業改進區(Flushing BID)將舉辦一年一度的玩具捐贈活動(Toy Drive)。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)20日召開記者會，宣布一年一度玩具捐贈活動(Toy Drive)即將回歸，商改區訂於12月13日(周五)向社區發放所募來的玩具；法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，今年募集了逾1萬2000元善款，為社區準備了逾800份聖誕節禮物。

法拉盛商業改進區共同主席李德怡說，對許多家庭來說，拿出額外的錢購買玩具是很困難的，「但我們很高興，透過所有贊助商的支持，活動能一起讓更多家庭在節日期間感受到喜悅和溫暖。」

余鈿崧表示，社區贈送玩具活動自2017年以來已幫助許多家庭，並在贊助商的支持之下，籌款數字以及收到的禮物都更高於以往，這些玩具將由慈善機構、教育組織以及兒童活動中心派發給社區兒童，傳遞節日溫暖。

此外，今年商改區也與天廣廣場、角聲福音廣場、Iris烘焙房、黃敏儀辦公室以及劉醇逸辦公室合作，並在這些地點放置箱子，呼籲民眾持續捐贈玩具。余鈿崧說，玩具種類沒有限制，只要適用於兩歲至十歲的都非常歡迎。

今年商改區將會派送共計600份的玩具至社區各機構，並訂於12月13日(周五)中午12時至下午3時在天廣廣場(Tangram)派發玩具給社區大眾，每位民眾限領一份，先到先得，送完為止。

黃敏儀辦公室幕僚長柯立人、州參議員劉醇逸辦公室代表、法拉盛圖書館館長曾陽等人到場支持，活動由大通銀行、華裔地產協會(Chinese American Real Estate Association)、安保健康保險(EmblemHealth)、法拉盛國際獅子會(Flushing Central Leo Club)等機構組織贊助。

法拉盛 商改區 聖誕節

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