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紐約客談╱民眾對媒體的信任如何修復

記者馬璿╱紐約報導

新聞媒體作為民眾接觸社會脈動的前線媒介，不僅有責任傳遞正確事實，還需在報導民生議題時與大眾站在同一陣線，觀察社會角落的故事。透過媒體的公權力發現並提出問題，讓政府部門為面對大眾可能會有的質疑，而不得不做出改變，此種制衡模式為媒體的獨特權力。但在許多華裔民眾心中，將問題「投書媒體」常被視為徒勞無功之舉，民眾與媒體之間產生的不信任感，也削弱了第四權推動改變的潛力。

深究原因可見其多種複雜面向，以及信任關係建立的不易：缺乏成功的歷史經驗，恐為原因其一。過去許多華裔民眾反應的議題，小至如路燈故障、紅綠燈號誌年久失修，大至房屋權益、移民政策等問題，有時缺乏足夠聲量而未獲得實際改變。久而久之這種「說了也沒用」的挫敗感在社區逐漸擴散，導致許多人對媒體的力量失去信心，不認為媒體能真正推動變革。此外，文化因素也在其中起作用。傳統華裔文化中「家醜不可外揚」的觀念讓民眾不願公開討論社區問題，加上具名受訪的壓力，使得許多人抗拒媒體的接觸。

與此同時，媒體自身操作方式也影響了民眾的觀感。過去媒體曾忽略少數群體的聲音，或過於追求流量而淡化應關注的社區議題，都可能加深彼此之間的不信任感。過去仍有許多優秀記者深入社區，挖掘議題並成功促成改變的案例，可見媒體與民眾的信任並非不可修復。但媒體需自省並積極改變與社區的互動方式，透過社區參與、追蹤後續報導等方式讓民眾看見投書後的實際影響，當民眾看到自己的聲音能引發改變，信任便會逐漸建立。而媒體基於此信任，更能搭起社區和社會之間的溝通橋樑，讓雙方的互信成為改變的原動力。

華裔 移民

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