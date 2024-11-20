花旗球場賭場建案 第七社委會36：4多數贊成

第七社委投票，多數贊成花旗球場周邊建賭場。(記者鄭怡嫣／攝影)

針對備受爭議的花旗球場周邊賭場建案，繼皇后區第六、八、九社區委員會相繼投下贊成票後，法拉盛 所在的第七社委會，近日以36票對4票，支持推進該建案。

賭場建案所在地，橫跨皇后區第三、四、六、七、八、九共六個社委會轄區，而由於建立賭場需要更改土地使用情況，因此該建案需走紐約市 的「統一土地利用審查程序」(ULURP)。在建商向市規劃局交付建案申請後，市規劃局已於10月2日認證申請(certified)，並將申請與相關文件，轉送至社區委員會、區長等來走流程，因此在兩個月內、亦即12月2日前，社區委員會將有機會對此案表態，繼而在近日，這六個社委會，相繼就此案舉辦公共會議及投票。

支持者：可增就業與建商談判機會

這份名為大都會公園的建案，因包含建設賭場，一直以來備受爭議。當晚支持及反對者約200多人，也擠滿整個會議廳各執一詞。第七社委杜彼得表示，空地需要好好利用，該計畫既可增加就業機會，項目中所提到的綠地公園，也可因此有經費來維繫與管理。而由於建地比鄰法拉盛，法拉盛社區屆時也可與建方溝通，以爭取更多的資源與福利。

紐約龍舟隊Metro Athletic Dragons幹部兼教練廖Winston則表示，球場周邊的法拉盛灣，是紐約各個龍舟隊唯一可以練習的一片安全水域，他們需支付市公園局經費，來使用其中的世博會碼頭(World's Fair Marina)，然而這些碼頭年久失修，公園局也一直「哭窮」不修。這份建案卻已將碼頭修復列入總規畫，所以自己樂見其成。

華人居民Nancy表示，建設賭場對她而言利大於弊，當下經濟不好，諸多民眾失業，而建案可提供工作機會，社區也可利用此次契機，與建方談條件換取利益。而如果有人執意賭博，就算建再遠也阻擋不了。

反對者：將加劇賭博成癮問題

當日也可見反對者們手舉「要綠地不要利益」、「不要拿我們社區的未來賭博」等標語，從環境、社區穩定、賭博成癮方面提出強烈異議。民權中心李歡潔表示，大選當日，中心曾連同亞美法律援助處(AALDEF)在當地做民調，發現選民「壓倒性」地反對建立賭場。這不僅加劇賭博成癮問題，也會使民眾被迫遷移。社區老齡化嚴重，也有許多低收入、孤獨、沒有社會資源的居民，建案更是為他們開放了賭博的機會。

當日也可見反對者手舉「要綠地不要利益」、「不要拿我們社區的未來賭博」等標語，從環境、社區穩定、賭博成癮方面提出強烈異議。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛工人中心的Sarah Ahn表示，此前州參議員 拉莫斯(Jessica Ramos)的里民大會，已經清楚顯示民意，多數民眾都反對賭場，這將摧毀更多的家庭，建方是從無數個社區的家庭手中來賺取這數以億計的錢財。

居民朱雅婷表示，在現場看到了「遊說團體的強大影響力」，也看到建方的「賣力推銷」，這是一個複雜的議題，自己也不是反對開發，然而就收到的反饋來看，許多家庭都反映，他們並不希望在自己的社區中建立賭場。

還需改變州法 參議會是關鍵

除要走紐約市的「統一土地利用審查程序」以外，由於花旗球場周邊為公園用地，而想要改變公園用地用途，還需要改變州法。也就是說，在明年州議會6月底會期結束前，建立賭場還需要州參眾兩會通過相關的提案。

代表該區的新任州眾議員胡可(Lorenda Hook)已經表態，會像支持該建案的現任一樣，提出土地變更的提案。但關鍵還是在於參議會，因為代表該區、並已經宣布參選下一屆紐約市長的州參議員拉莫斯，曾明確表態根據民意，拒為賭場提案。

第七社委投票，多數贊成花旗球場周邊建賭場。(記者鄭怡嫣／攝影)

熟悉該建案的消息人士透露，在拉莫斯拒提案的背景下，理論上仍有兩種途徑解決這一僵局。一是由其他的參議員提案，法律條文並未排除其他議員提案的權利，而由當地議員提出僅是慣例。二是州長將此案列入州預算，因預算協商是由州長、州參議會、以及州眾議會三方開展，而三者中如有多數同意，也可在預算中納入此案。但無論如何，兩種方法都必須在明年6月底前完成，如此，建方才能參加博弈委員會在6月底開始的招標(Request for Application)。

明年底或可知3牌照落誰家

在招標環節，建案會經由所在地的社區諮詢委員會(Community Advisory Council)率先審查，六名委員分別由州長、市長、區長、市議員、州參議員任命，需要四人及以上多數同意後，方能進入下一階段。

最後，博弈委員會下的選址委員會(siting committee)，將在通過社區諮詢委員會的建案中，選出三個發放牌照。此前，期限已從原本的今年延後至明年底，也就是說，若無新的延遲，在2025年底，即可知在11家角逐牌照的建案之中，三張牌照究竟將花落誰家。

據了解，目前需要走紐約市「統一土地利用審查程序」的建案，除了花旗球場外，並無其他建案已進入社區委員會的環節。不過，並非所有建案均需走此程序，例如同在皇后區的雲頂世界以及位於揚克斯(Yonkers)的Empire City，由於已經有老虎機的設施，就無需經過這一道手續，若它們拿到牌照，則可新增在賭桌上開展的博彩遊戲(table games)。