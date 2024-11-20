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紐約親子互助會愛心捐衣活動 華社踴躍參與

記者胡聲橋／紐約報導
紐約親子互助會成功舉辦愛心捐衣活動。(親子互助會提供)
紐約親子互助會成功舉辦愛心捐衣活動。(親子互助會提供)

紐約親子互助會近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦愛心捐衣活動。他們接受華裔社區民眾捐獻的舊衣，並當場將其送給社區有需要者。親子互助會將剩下的舊衣經過整理分類，送給附近的教堂，通過教堂來分發這些舊衣物。

紐約親子互助會負責人黃妮可表示，活動當天華社捐獻舊衣著是出人意料地踴躍，她們一共收集了15大袋舊衣，每袋大約有40件左右的衣服。這些捐贈的衣服以冬衣為主，而且基本上都是孩子的衣服。一些家長還帶著孩子到親子互助會捐衣，小孩子知道自己的衣服要捐給別的孩子穿，都非常高興，家長也認為，這是從小培養孩子慷慨助人德行的好機會。

黃妮可認為，她們收到的大多是童裝，這與親子互助會的服務對象主要是孩子和家長有關。孩子長得快，過一兩年衣服就小了，而衣服還很新，這樣的衣服給別的小孩穿非常合適。現在通膨嚴重，一件冬衣動輒上百元，甚至數百元，給孩子穿的衣物完全可以使用舊衣。黃妮可說，一些需要舊衣的家長在捐衣現場就挑選了自己看中的衣物，剩下的衣物她們會將其整理分類後，送給聖瑪麗教堂(St. Mary’s Church)。

聖瑪麗教堂專門有一個收集舊衣的項目St. Mary’s Clothing Drive。如果居民有舊衣想要捐贈，可以致電(718)528-6070給聖瑪麗教堂，並預約一個捐贈時間，之後，負責該項目的義工則會開車到居民家裡收舊衣。

當然，對於8大道華裔居民來說，一種更方便的方法是將衣物拿到親子互助會，由互助會一起轉交給聖瑪麗教堂。親子互助會今後每個月都會舉辦一次愛心捐衣活動，下一次活動時間是12月22日。詳情請致電(718)301-8648詢問。

親子 8大道 華裔

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