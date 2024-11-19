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美國湛江華僑聯合總會6周年 席開近50桌表揚義工頒獎學金

記者馬璿／紐約報導
美國湛江華僑聯合總會為慶祝成立六周年，日前於布碌崙(布魯克林)班森賀富臨門宴會廳席開近50桌，席間頒發18位總統義工獎、派發紅包給耆老，也獎勵16位學子獎學金。(記者馬璿／攝影)
美國湛江華僑聯合總會為慶祝成立六周年，日前於布碌崙(布魯克林)班森賀富臨門宴會廳席開近50桌，席間頒發18位總統義工獎、派發紅包給耆老，也獎勵16位學子獎學金。(記者馬璿／攝影)

美國湛江華僑聯合總會為慶祝成立六周年，日前於布碌崙(布魯克林)班森賀富臨門宴會廳席開近50桌，席間頒發18位總統義工獎、派發紅包予耆老，也獎勵16位學子獎學金。

理事長陳榮錦致詞，表示過去六年有賴社區的支持，更感謝成員與董事會與義工幫助協會成長；主席黃榮錦則回顧今年協會的成長與活動，感謝會員鄉親協助裝修與捐款，才能順利擴展近2000平方呎的新會所。

晚宴邀請多位民選官員參與，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員寇頓...
晚宴邀請多位民選官員參與，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員寇頓(William Colton)及幕僚長賀立寧、州參議員陳學理(Steve Chan)、市議員馬泰(Christopher Marte) 、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、49選區民主黨選區領袖高應達(Tony Ying Ko)和謝曉瓊(Joyce Xie)皆出席。(記者馬璿／攝影)

晚宴除有舞龍舞獅及舞團表演，也邀請多位民選官員參與，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員寇頓(William Colton)及幕僚長賀立寧、候任州參議員陳學理(Steve Chan)、市議員馬泰(Christopher Marte) 、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、49選區民主黨領袖高應達(Tony Ying Ko)和謝曉瓊(Joyce Xie)。

由於協會於曼哈頓華埠創立，區長李文以廣東話招呼開場，並強調自己在安全和教育議題，與社區站在同一陣線；而馬泰同樣以中文問候，感謝協會為社區的付出，表示即使曼哈頓與布碌崙隔橋相望，兩邊仍能為社區繁榮建立良好合作關係。

寇頓(William Colton)則有感協會義工參與選民登記、道路清潔等工作，隨著亞裔影響力擴大，他相信透過鄰里之間的互助，必能促進社區的繁榮；莊文怡致詞則表示，布碌崙社區的凝聚力吸引協會到此拓展，感謝協會義工這六年為社區的付出。近日勝選的陳學理則感謝民眾對他的支持，選擇將選票投給他，並表示民眾才是真正的「老闆」，應當最重視居民的聲音。

布碌崙 曼哈頓 華埠

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