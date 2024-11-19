冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)會受到寒冷風暴的侵襲，出現顯著降雨並刮大風，氣溫預計會降至40多度。這次惡劣天氣將有效緩解紐約州 已持續一段時間的旱情，幫助撲滅山火，不過也將影響到感恩節出行的旅客。

氣象專家表示，從全國範圍看，今年第一場大型冬季風暴系統將於本周初在俄亥俄河流域形成。從20日到21日，阿帕拉契(Appalachia)部分地區和五大湖地區氣溫會下降，甚至出現下雪天氣。雖然全國大部分地區都不會冷到下雪，但低氣壓系統有可能在本周中後期帶來大規模降溫。東北部地區將出現大風、降雨甚至雷暴。

受這次冬季風暴侵襲較為嚴重的地區是新澤西州 北部、紐約州西部和北部的居民，他們將遇到更加寒冷的氣溫和降雪。紐約和新澤西都會區將會出現降雨和強風天氣。目前還無法確切知道紐約市 的降雨量，居民在感恩節或感恩節前一天會遇到什麼天氣，但氣象專家估計會有「顯著」降水量並伴有每小時40哩的陣風。氣象預報員正密切關注在紐約州南部形成的低氣壓系統，並及時通報可能出現的各種天氣情況。

今年，許多遊客本周就會開啟感恩節休假模式，準備出外旅遊，這次冬季風暴天氣的餘波有可能擾亂遊客的旅行計畫，尤其是機場的航班，有出行計畫者需要密切關注天氣情況。據美國汽車協會(AAA)估計，去年全國有5540萬人感恩節假期期間旅行50英里或以上。

紐約這個秋天基本沒有降雨，乾燥的天氣導致紐約州出現多處森林火災，紐約市也無法倖免，乾旱和不慎用火在一些公園引發了不少火情。自9月29日以來，紐約市只下過幾場小雨，一天內的降雨量從未達到過四分之一吋，本周的降雨將有效緩解紐約州的旱情，大大降低森林火災的威脅。