旱象拉警報 市府啟動節水措施

市府18日已將乾旱觀察狀態升級至乾旱警告，此前乾旱已經導致日落公園發生火災。(路透)

紐約市 因長期降雨不足，市府18日已將乾旱觀察狀態升級至乾旱警告，這是20年多年來首次。為確保市民供水穩定，市長亞當斯 (Eric Adams)宣布，將暫停耗資20億元的德拉瓦河輸水管道(Delaware Aqueduct)維修計畫最後階段。目前，全市水庫儲水量僅約60%，遠低於79%的同期正常水平。

德拉瓦河輸水管道每天向紐約市輸送一半的飲用水，該隧道的維修項目原計畫於春季完成，通過新建一段2.5哩的繞道隧道來阻止每天3500萬加侖的水漏入上州 土壤。

然而，由於上州降雨不足，儲水量無法支持工程繼續進行，市政府決定暫停維修並重啟隧道，恢復來自四座水庫的供水。亞當斯表示，這一決定是為了延緩更嚴重的乾旱緊急情況。他呼籲所有紐約市民一起節約用水，以保障今後幾個月的穩定供水。

而隨著乾旱警告生效，市政府各機構也將實施一系列節水措施，包括限制市政車輛清洗次數，減少公園人工湖、噴泉和高爾夫球場的用水。市立學校則將啟動節水教育計畫。同時，大都會運輸署(MTA)也將減少清洗列車、公車、橋樑和隧道的頻率。

市環保局(DEP)局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)則呼籲市民縮短淋浴時間，修理漏水的水龍頭和馬桶，並只在洗衣機或洗碗機滿載時啟動。他說，「這些簡單的改變可以幫助我們避免更嚴格的限制，例如禁止澆灌草坪和填滿游泳池。」

乾旱不僅威脅到飲用水供應，也增加了灌木火災的風險，本月至今，紐約市已發生超過300起灌木火災。對此，紐約州已禁止戶外火源並禁止公園內的烤肉活動。同時，市政府鼓勵居民向311報告街道漏水或未關閉的消防栓，減少不必要的用水行為。

儘管未來一周可能有降雨，但官員表示，短期內降雨量不足以結束乾旱。環保局計畫於明年重新啟動德拉瓦河輸水管道的維修項目，確保這條全球最長的隧道之一能持續為紐約市提供高品質飲用水。