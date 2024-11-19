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遊民所60天遷出政策 鬆綁

記者胡聲橋╱紐約報導
市府新政策規定，無證客家庭如果有從幼兒園到六年級的孩子，而且這個家庭已經被迫離開遊民所一次，現在可以在同一間遊民所獲得延期居住。(美聯社)
市府新政策規定，無證客家庭如果有從幼兒園到六年級的孩子，而且這個家庭已經被迫離開遊民所一次，現在可以在同一間遊民所獲得延期居住。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)18日宣布，將調整其備受爭議的遊民無證客家庭60天遷出政策。新政策規定，無證客家庭如果有從幼兒園到六年級的孩子，而且這個家庭已經被迫離開遊民所一次，現在可以在同一間遊民所獲得延期居住。

市政府稱，這項政策的改變是為了讓無證客家庭的孩子更容易留在原校就讀，同時省下數以十萬計的校車費用。根據聯邦法律，市公立學校系統必須支付任何無家可歸兒童上下學的交通費用，包括住在緊急遊民所的無證客家庭的孩子。

因為大量湧入的無證客造成遊民所系統緊張，市長亞當斯一年多前首次提出遊民所60天政策。自從這項政策在今年年初生效後，無證客權益倡議者、教育工作者和許多民選官員都抨擊這項政策，批評者懷疑這項政策的整體成效，認為它造成不必要的混亂，妨礙移民邁向經濟獨立。家長權益維護者Naveed Hasan稱收容所限制既「殘忍」又「不負責任」，敦促採取更穩定的方式。

市政府報告指出，自從60天政策實施後，有孩子的家庭每周退出遊民所的人數增加了42%，使得數個遊民所得以關閉，包括蘭德爾島(Randall's Island)上的大型帳篷遊民所。

自從無證客危機首次爆發以來，已有超過22萬3千名無證客湧入紐約市，是首府奧伯巴(Alboni)總人口的兩倍，相當於史島居住人口的一半左右，以及曼哈頓居住人口的15%。

目前每周湧入紐約市的無證客人數和今年1月的4000人相比，已經有所減少。不過，市政府的數據也顯示，雖然最近幾個月新無證客的人數大幅減少，但遊民所收容的無證客總人數並沒有顯著下降，目前仍有超過5萬8000名無證客由納稅人付錢照顧。

市府希望新措施能減輕家庭與城市資源的負擔，同時協助移民邁向實現美國夢的下一步。市長亞當斯說，「我們正竭盡全力，確保遊民所系統成為無證客的軟著陸點，而非他們的最終著陸點」。

無證客 遊民 亞當斯

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