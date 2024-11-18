呼籲安全駕駛 民代、維權組織集會

與會者呼籲通過相關提案，為受害家庭提供更多支持，並提倡使用智能限速技術，管控及限制反覆違規人員的車速。(記者鄭怡嫣╱攝影)

17日是交通事故受害者紀念日(the Annual World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)，交通維權團體、受害者親屬、以及紐約民代等當日齊聚皇后區法拉盛 ，共同悼念交通事故中的無辜受害者。與會者呼籲通過相關提案，為受害家庭提供更多支持，並提倡使用智能限速技術，管控及限制反覆違規人員的車速。

包括法拉盛在內的皇后區第七社委會區域，在過去十年一直是對行人最危險的地區。當日，由車禍受害家庭共同成立的團體「支持安全街道家庭」(Families for Safe Streets)、交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、紐約民代及社區成員幾十人等，手舉交通事故受害者照片、「停止魯莽駕駛」(Stop Reckless Drivers)等標語，共同悼念交通事故受害者，並呼籲通過兩份相關提案「悲傷家庭法案」(Grieving Families Act)以及「限速重複違規駕駛人員法案」(Speed Limiters for Repeat Offenders)。

「悲傷家庭法案」允許受害人家屬就非正常死亡(wrongful death)提出精神傷害賠償，並擴大有權提出索賠的人員的範圍，目前正有待州長簽字。「限速重複違規駕駛人員法案」則旨在在反覆違規人員的行車上，安裝智能限速輔助裝置，將他們的車速限制在每小時5哩以下，目前正處於州參議會委員會的審議階段。

11年前，在與會路口，華人家長譚佩恩帶著當時年僅三歲的女童廖怡君，穿過法拉盛緬街交櫻桃大道(Cherry Ave.)時，廖怡君遭一輛左轉的車輛輾過而身亡。當日，譚佩恩、丈夫廖煦珮及他們的兩位孩子也共同現身紀念活動。他們表示，「悲傷家庭法案」能夠幫助受害家屬獲得所需要的支持，而智能限速輔助裝置則可以挽救更多的生命，「對行人來說，最重要的就是要感到安全，知道車輛不會在他們的社區裡超速行駛，他們才能夠安心過街，而不會成為交通暴力的又一位受害者。」