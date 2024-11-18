我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

呼籲安全駕駛 民代、維權組織集會

記者鄭怡嫣╱紐約報導
與會者呼籲通過相關提案，為受害家庭提供更多支持，並提倡使用智能限速技術，管控及限制反覆違規人員的車速。(記者鄭怡嫣╱攝影)
與會者呼籲通過相關提案，為受害家庭提供更多支持，並提倡使用智能限速技術，管控及限制反覆違規人員的車速。(記者鄭怡嫣╱攝影)

17日是交通事故受害者紀念日(the Annual World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)，交通維權團體、受害者親屬、以及紐約民代等當日齊聚皇后區法拉盛，共同悼念交通事故中的無辜受害者。與會者呼籲通過相關提案，為受害家庭提供更多支持，並提倡使用智能限速技術，管控及限制反覆違規人員的車速。

包括法拉盛在內的皇后區第七社委會區域，在過去十年一直是對行人最危險的地區。當日，由車禍受害家庭共同成立的團體「支持安全街道家庭」(Families for Safe Streets)、交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、紐約民代及社區成員幾十人等，手舉交通事故受害者照片、「停止魯莽駕駛」(Stop Reckless Drivers)等標語，共同悼念交通事故受害者，並呼籲通過兩份相關提案「悲傷家庭法案」(Grieving Families Act)以及「限速重複違規駕駛人員法案」(Speed Limiters for Repeat Offenders)。

「悲傷家庭法案」允許受害人家屬就非正常死亡(wrongful death)提出精神傷害賠償，並擴大有權提出索賠的人員的範圍，目前正有待州長簽字。「限速重複違規駕駛人員法案」則旨在在反覆違規人員的行車上，安裝智能限速輔助裝置，將他們的車速限制在每小時5哩以下，目前正處於州參議會委員會的審議階段。

11年前，在與會路口，華人家長譚佩恩帶著當時年僅三歲的女童廖怡君，穿過法拉盛緬街交櫻桃大道(Cherry Ave.)時，廖怡君遭一輛左轉的車輛輾過而身亡。當日，譚佩恩、丈夫廖煦珮及他們的兩位孩子也共同現身紀念活動。他們表示，「悲傷家庭法案」能夠幫助受害家屬獲得所需要的支持，而智能限速輔助裝置則可以挽救更多的生命，「對行人來說，最重要的就是要感到安全，知道車輛不會在他們的社區裡超速行駛，他們才能夠安心過街，而不會成為交通暴力的又一位受害者。」

在紀念活動上，市主計長蘭德(Brad Lander)及州參議員劉醇逸，讚揚了與會家庭將悲痛轉化為行動的勇氣，並提到由這些家庭共同推動的薩米法案(Sammy's Law)，在肇事多發地段皇后大道，已卓有成效地實施了限速措施。 皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，應為道路基礎設施加強投資，例如設置超速攝像頭等，以創建更安全的道路。州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、馬姆達尼(Zohran Mamdani)等共同與會。

交通維權團體、受害者親屬、以及紐約民代等17日齊聚皇后區法拉盛，共同悼念交通事故...
交通維權團體、受害者親屬、以及紐約民代等17日齊聚皇后區法拉盛，共同悼念交通事故中的無辜受害者。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 皇后區 眾議員

上一則

詐騙麻州老人錢財 紐約華男被逮遭控罪

下一則

紐約乾旱持續 野火專門小組成立
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世界日報升大學教育講座 響應熱烈

世界日報升大學教育講座 響應熱烈
中醫藥針灸義診11╱17法拉盛登場

中醫藥針灸義診11╱17法拉盛登場
亞當斯：法拉盛加強警力 將增衛星分局

亞當斯：法拉盛加強警力 將增衛星分局
美國紐約法拉盛慈惠堂11月15日恢復開放

美國紐約法拉盛慈惠堂11月15日恢復開放

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

2024-11-15 19:14

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地