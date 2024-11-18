高譚公園綠色空間重開 華社歡迎

位於布碌崙大橋曼哈頓端橋下的高譚公園即將重新開放約1萬5000平方呎的綠色空間。該空間此前15年一直被關閉並用作施工材料堆放處，現已重新清理完畢。(記者許君達╱攝影)

位於布碌崙 (布魯克林)大橋曼哈頓 端橋下的高譚公園(Gotham Park)據報將於近期重新開放約1萬5000平方呎的綠色空間。該空間緊鄰華埠 ，與柏路(Park Row)現有的步行空間相連，社區普遍對此表示歡迎。

位於布碌崙大橋橋下及匝道邊緣空地的高譚公園於2009年關閉，預留給大橋維護工程承包商堆放機械和材料。此處封閉區域與同樣被封閉的柏路(Park Row)相連，導致華埠與布碌崙大橋之間最近便的通道上出現一個荒涼的瓶頸，本地居民不願前往，外來遊客或行人極易迷路。高譚公園的一部分綠色空間以及籃球和輪滑場地於2023年重新開放，但開放部分的入口非常隱密，僅有少數本地社區居民能夠享受，卻未能發揮活躍柏路交通的作用。

本次即將重新開放的部分內有十餘株已成材的橡樹、榆樹和槐樹，提供曼哈頓下城稀有的樹蔭，並配有長椅供遊客休息。更重要的是，新開放的空間將現有行走體驗不佳的柏路人行道與公園已重開部分打通。柏路聯盟共同創辦人江麗華表示，柏路的人行道近期增加了彩繪，已經開始吸引更多的遊客從大橋上走下來，前往華埠探索。而公園的重開，既可起到美化柏路步行空間的作用，也為往來的遊客創造了一個更加友善的落腳地。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，每年參觀大橋的遊客數以百萬計，如果大橋與華埠之間的通道對行人更加友好，對華埠的商業繁榮將大有裨益。他認為，雖然公園重開的初衷是為社區居民增加一處休閒空間，但其客觀上能起到的積極作用比這更大，如果當局和社區再進一步，增加指示牌和公共廁所等基礎設施，將更有利於吸引遊客。

華埠社區對公園重開表示歡迎。本區市議員馬泰(Christopher Marte)表示，公園重開是一件「重大利好」，他還呼籲市府繼續釋放更多類似被各種原因占用的公共空間。紐約東華協會主席于金山表示，公園開放為社區居民擴大了活動空間，是件好事，他還希望大橋南側的空間未來也能繼續開放。曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡表示，這處擁有樹蔭的空間到了夏季將是一個良好的避暑空間。不過陳家齡也擔心遊民進駐的問題，他說，雖然市府的公園夜間都會關閉，但遊民總會找到辦法進去露宿，「希望少出現這種情況吧。」