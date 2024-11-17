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拋鮮奶油與歧視言論攻擊亞裔 警緝4嫌

記者馬璿╱紐約報導
穿灰色外套的女嫌。(市警提供)
穿灰色外套的女嫌。(市警提供)

根據紐約市警報告，10月19日晚間9時58分，一對29歲的亞裔男女在布碌崙(布魯克林)下城的阿爾比廣場(Albee Square)步行時，遭四名身分不明的團夥接近，接著遭他們拋擲鮮奶油、發布歧視言論；警方指出，四名犯嫌目前仍在逃，呼籲知情民眾協助。

從警方公布影片可看到，四名男女在阿爾比廣場445號處靠近一對亞裔男女，第一段畫面中，身著棕色羽絨衣、灰色連帽衫及頭戴黑帽的女子手上捧著鮮奶油，朝著受害者直行；第二段影片中，另一名身穿紅色外套的女子則將鮮奶油擠到第一條影片中女子的手掌上。

其餘兩名涉案人員則分別身穿黑色連帽衫、戴著墨鏡與口罩，以及穿著迷彩外套在一旁陪同。據負責此案的市警84分局表示，四名嫌犯作案後便逃離現場，該案件未造成人員傷亡，更多細節還待公布。

市警局仇恨犯罪調查組(Hate Crimes Task Force)目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。也可透過手機簡訊發送消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，或使用「CS-NYC」應用程序提交線索，所有消息來源均會嚴格保密。

穿紅色外套的女嫌。(市警提供)
穿紅色外套的女嫌。(市警提供)
涉嫌用鮮奶油攻擊一對亞裔的男嫌。(市警提供)
涉嫌用鮮奶油攻擊一對亞裔的男嫌。(市警提供)
第二名男嫌。(市警提供)
第二名男嫌。(市警提供)

亞裔 布碌崙 紐約市

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