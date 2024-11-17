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大中央車站店遭竊近3萬損失 MTA緝嫌

記者劉梓祁╱紐約報導
涉嫌在大中央車站盜竊，造成近3萬元損失的嫌犯。(市警提供)
涉嫌在大中央車站盜竊，造成近3萬元損失的嫌犯。(市警提供)

大都會運輸署警察局(MTAPD)正在尋求公眾協助，識別一名涉嫌在曼哈頓大中央車站(Grand Central)盜竊並造成重大損失的嫌疑人；警方表示，案件發生在11月5日凌晨，一名白人男子私闖一家知名巧克力店並破壞店內設施後逃離現場，執法人員敦促知情人士提供線索，以協助調查。

根據警方消息，本次案件發生在本月5日凌晨2時50分左右，地點為大中央車站的「Neuhaus」巧克力店。市警表示，嫌犯用腳踢開位於東42街入口的店鋪玻璃門，闖入店內後破壞裡面的設施，造成約2萬9000元的財產損失。

目前尚不清楚此次入室盜竊給店內造成實際損失，譬如是否有大量的物品被盜等。案發後，嫌疑人逃離現場，向東沿42街行進，並進入了地鐵站，搭乘了一列開往下城的6號線列車，針對盜竊案件，店家以繁忙為由暫未發表任何評論。

大都會運輸署(MTA)近期公布嫌疑人的監控照片和視頻，並表示嫌疑人目前仍在逃。視頻中顯示，嫌疑人身穿黑色上衣和頭戴黑色帽子，過程中反覆踢打店門，隨後在逃離時跳過地鐵檢票口，跳上列車離開現場。

市警數據顯示，截至本月10日的過去近一個月內，大中央車站所在轄區內共發生20起入室盜竊案件，較往年同期減少58%。目前，聖誕節前夕的「中央車站假日市集」(Grand Central Holiday Fair)已經開始，警方也為此加強了巡邏和監控，並建議市民將隨身攜帶的背包保持在視線範圍內，避免攜帶大量現金或貴重物品。

案件知情者也可向警方通報消息，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

涉嫌在大中央車站盜竊，造成近3萬元損失的嫌犯。(市警提供)
涉嫌在大中央車站盜竊，造成近3萬元損失的嫌犯。(市警提供)

中央車站 地鐵站 大都會

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