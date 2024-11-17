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市議會提案 擬允特定房短期租賃

記者劉梓祁╱紐約報導
市議會提案擬允許部分家庭短期租賃。圖為曼哈頓華埠的房源市場。(記者劉梓祁╱攝影)
市議會提案擬允許部分家庭短期租賃。圖為曼哈頓華埠的房源市場。(記者劉梓祁╱攝影)

為打擊非法短租和增加住房數量，紐約市從去年9月起實施新規，導致至少數千個房源被Airbnb等租房平台下架；但近期市議會正考慮推出一項新措施，允許部分房東在短租平台上列出其房產出租。

布碌崙(布魯克林)市議員路易斯(Farah Louis)所提出的議案，擬允許全市數十萬處小型房產進行少於30天的短期租賃。該提案獲得房主權益倡導者的支持，認為有許多房源可以讓房主在沒有長期租客的情況下獲得額外收入。

然而，這也重新引發一些租客團體的反對，指短租房源會減少市場上急需的住房，加劇本已嚴峻的住房危機。與此同時，該提案也激化市內酒店行業與Airbnb等短期租賃公司之間的競爭力，路易斯表示，提出這項議案是為了幫助面臨日益增長成本的房主。

「這些追求美國夢的房主正被一項將他們視為企業的政策所阻礙」她說，長期以來，紐約市的規定禁止短期租賃，但直到2023年9月才有法律生效阻止Airbnb等平台交易，除非房主獲得市府的許可才能列出其房源。這項被稱為地方法18號的措施，在全市五個行政區下架超過1萬個Airbnb房源。

對於新提案，市議會議長歐德思(Adrienne Adams)表示支持，她也是共同發起人之一。根據紀錄，Airbnb今年迄今已在廣告活動和向市議會所有成員提出訴求的工作上，花費超過100萬元。

非營利組織「公平住房聯合教會」的政策主任胡安行(Whitney Hu)表示，提案若通過，會將激勵投資者購買小型房產並將其改造成短租酒店，「這項提案尤其使非洲裔等少數族裔社區在市場中面臨更大的剝削風險。」

此議案擬將允許一戶和兩戶家庭住宅的房主在少於30天的時間內，將其房產出租給最多四名成年人，並廢除要求房主或永久居住者在客人住宿期間必須在場的規定。儘管如此，提案仍然要求房主向市政府登記房源。

紐約市 租客 布碌崙

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