NYU報告：霍楚任內假釋 種族歧視嚴重

報告稱，因種族差異而做出的不公假釋決定權，在霍楚任內更顯著。圖為霍楚在上訴法院發表 話。(取自州長辦公室)

紐約大學法學院(NYU Law)近期發布的一則報告發現，在州長霍楚 (Kathy Hochul)任內，因種族差異而做出的假釋決定權情況嚴重，被視作系統內的種族歧視 ，或須改革扭轉現狀。

據法學院「種族、不平等與法律中心」所發布的名為「自由被延遲，正義被否決：紐約州 假釋釋放決定中日益增加的種族差異」的報告，從2022年至2024年，少數族裔獲得假釋的可能性比白人低32.28%，這一差距相比2016年至2021年間的18.80%顯著增加。

報告表示，這一趨勢與霍楚的任期重合，研究估計，如果少數族裔的釋放率與白人相當，自2016年以來，將會有額外的3656次假釋批准，其中包括霍楚任內的1338次。

該報告倡導立法改革以解決這些差異，並強調支持「公平和及時假釋議案」及「長者假釋議案」，兩者旨在將假釋決定集中於個人的康復和當前釋放的準備程度，並擴大已服刑至少15年的老年人的假釋資格。

州參議會犯罪受害者、犯罪和校正委員會主席及「公平和及時假釋議案」提案人薩拉查(Julia Salazar)表示，不同的釋放率顯示了州假釋和監獄系統中「不可接受的種族偏見依然存在」。她說，假釋系統的宗旨應是評估一個人是否準備好被釋放，而不是延續懲罰。

2020年的一項分析也發現，假釋決定中的種族差異會隨著時間的推移進一步擴大，發表在「定量犯罪學雜誌」(Journal of Quantitative Criminology)上的研究表明，紐約假釋委員會可以在不影響公共安全的情況下提高釋放率並消除種族不平等。