我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

NYU報告：霍楚任內假釋 種族歧視嚴重

記者劉梓祁╱紐約報導
報告稱，因種族差異而做出的不公假釋決定權，在霍楚任內更顯著。圖為霍楚在上訴法院發表 話。(取自州長辦公室)
報告稱，因種族差異而做出的不公假釋決定權，在霍楚任內更顯著。圖為霍楚在上訴法院發表 話。(取自州長辦公室)

紐約大學法學院(NYU Law)近期發布的一則報告發現，在州長霍楚(Kathy Hochul)任內，因種族差異而做出的假釋決定權情況嚴重，被視作系統內的種族歧視，或須改革扭轉現狀。

據法學院「種族、不平等與法律中心」所發布的名為「自由被延遲，正義被否決：紐約州假釋釋放決定中日益增加的種族差異」的報告，從2022年至2024年，少數族裔獲得假釋的可能性比白人低32.28%，這一差距相比2016年至2021年間的18.80%顯著增加。

報告表示，這一趨勢與霍楚的任期重合，研究估計，如果少數族裔的釋放率與白人相當，自2016年以來，將會有額外的3656次假釋批准，其中包括霍楚任內的1338次。

該報告倡導立法改革以解決這些差異，並強調支持「公平和及時假釋議案」及「長者假釋議案」，兩者旨在將假釋決定集中於個人的康復和當前釋放的準備程度，並擴大已服刑至少15年的老年人的假釋資格。

州參議會犯罪受害者、犯罪和校正委員會主席及「公平和及時假釋議案」提案人薩拉查(Julia Salazar)表示，不同的釋放率顯示了州假釋和監獄系統中「不可接受的種族偏見依然存在」。她說，假釋系統的宗旨應是評估一個人是否準備好被釋放，而不是延續懲罰。

2020年的一項分析也發現，假釋決定中的種族差異會隨著時間的推移進一步擴大，發表在「定量犯罪學雜誌」(Journal of Quantitative Criminology)上的研究表明，紐約假釋委員會可以在不影響公共安全的情況下提高釋放率並消除種族不平等。

霍楚 種族歧視 紐約州

上一則

紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注

下一則

社媒移轉效應 市府機構設BlueSky帳號
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「你被選中送去摘棉花」少數族裔生收短信 大選後遺症？

「你被選中送去摘棉花」少數族裔生收短信 大選後遺症？
川普將取消無證客就地合法 首波遞解對象包含中國役齡男

川普將取消無證客就地合法 首波遞解對象包含中國役齡男
攻擊裴洛西丈夫嫌犯 加州判終身監禁不得假釋

攻擊裴洛西丈夫嫌犯 加州判終身監禁不得假釋
弒親兄弟服刑35年 檢察長申請重新判刑、假釋

弒親兄弟服刑35年 檢察長申請重新判刑、假釋

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

2024-11-15 19:14

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕