我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

華裔時尚攝影師辛博輝 作品在紐約視覺藝術學院展出

記者顏潔恩／紐約報導
辛博輝「面具」中的Noble Faced系列作品被入選展覽。(辛博輝提供)
辛博輝「面具」中的Noble Faced系列作品被入選展覽。(辛博輝提供)

紐約視覺藝術學院即日起至27日將在曼哈頓舉辦展覽「Bold Outlines」，免費展出往屆畢業生的優秀作品，其中華裔時尚攝影師辛博輝(Agen Xin)是十多名被選入的藝術家之一；他指出，自己的「面具」藝術項目中Noble Faced系列裡，共三幅最具代表性的作品被選入其中，感到很興奮也覺得是一種認可，激勵自己繼續創作，給大眾帶來更好的作品。

辛博輝解釋，「面具」的主要創作理念是以時尚面具為核心元素，與不同的社會歷史背景相結合，通過獨特的造型，探索神秘感、身分認同和自我意識等概念；創作過程中不乏對18、19世紀時尚潮流的思考，他想要展現出束縛與奢華之間的碰撞，體現那年代的服飾不僅追求過度的塑形，還將束腰、胸衣等不舒適的服飾視為潮流，令人思考其華麗外表下蘊藏的隱喻。

他表示，個人也很喜歡「面具」中Noble Faced系列的部分，當得知其中的三幅作品入選展覽時很興奮，「每次看到觀眾在我的作品前駐足停留，我都感受到這對我是一種認可，同時也激勵我繼續創作，帶給大眾更好的作品。」

辛博輝分享道，成為時尚攝影師是一個巧合，也像是某種注定，他自中學起便對時尚和潮流感興趣，特別深受街頭文化的影響，成長過程中對創造性事物的熱愛與喜歡拍照的愛好交織在一起，為後來成為時尚攝影師奠定了基礎；而在成為攝影師前，他也從事許多與時尚相關的工作，在中國時曾是球鞋潮流的買手，也與朋友創立過球鞋品牌，後來涉足攝影後喜歡上這個表達創造力的方式，「我享受拍攝從構思到成像的過程，成品受到他人欣賞的成就感，是我選擇成為時尚攝影師的重要原因。」

展望未來，辛博輝希望能通過自身的努力成為一名一線攝影師，他指出，儘管中國的時尚攝影與歐美相比發展得較晚，但他依然會發揮最大的努力，致力於在國際舞台上展現出華人攝影師的視覺審美和實力。

該攝影展將從即日起至27日(周三)在紐約視覺藝術學院的Flatiron畫廊免費展出，地址是紐約西21街133號，開放時間是周一至周六的早上10時至傍晚6時。

曼哈頓 華人 華裔

上一則

香港幸福醫藥產品「幸福傷風素」守護您的健康

下一則

紐約客談／降低雇用門檻 外賣平台不再安全
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

呂秀蓮紐約演講 籲台灣在全球變局探索和平與發展之路

呂秀蓮紐約演講 籲台灣在全球變局探索和平與發展之路
節日氣氛濃 紐約聖誕市集陸續開鑼

節日氣氛濃 紐約聖誕市集陸續開鑼
周末好去處／紐約喜劇節 200喜劇演員舉行逾100場演出

周末好去處／紐約喜劇節 200喜劇演員舉行逾100場演出
紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」