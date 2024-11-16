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長風中樂團DiMenna中心辦音樂會 慶祝建團40周年

記者劉梓祁／紐約報導
長風中樂團日前舉行建團40周年暨第30屆首演作品音樂會。(主辦方提供)
長風中樂團日前舉行建團40周年暨第30屆首演作品音樂會。(主辦方提供)

為慶祝建團40周年，長風中樂團日前在紐約市曼哈頓古典音樂DiMenna中心舉辦40周年音樂會暨第30屆首演作品音樂會。

本次音樂會帶來了作曲家周龍和David Serkin Ludwig創作的作品「行路難」和「Kaifeng Siddur」，作為對樂團歷程的回顧，成員還演奏了作曲家陳怡為樂團30周年團慶而創作的「華南民間舞曲三首」，以及第一屆「長風獎」國際中國民族樂器作曲比賽首獎獲得者王寧的「國風」。

主辦方表示，「行路難」為笛子、琵琶、古箏、二胡與打擊樂而作，靈感源自李白的同名詩，音樂意象生動，質感豐富，展現了旅途的艱辛與成功的喜悅；另一曲「Kaifeng Siddur」則運用二胡、琵琶、簫、大提琴、中音長笛、吉他和女聲，探索中華與猶太兩種古老文化在中國開封的交會，想像了北宋時期猶太宗教儀式的聲音。

「華南民間舞曲三首」為笛子、二胡、琵琶、古箏的四重奏，分別為「獅子球」、「竹竿舞」、「蘆笙舞」，將傳統音調與現代音響相結合，「國風」則採用大笛、二胡和古箏。

據介紹，長風中樂團由鄭小慧於1984年在紐約創建，以「首演作品」和「鄉樂」兩大主題音樂會為核心，致力於傳承和發展中國傳統音樂，40年來已首演了117位作曲家的183首作品；參加本次音樂會演出的藝術家包括王國偉、孫麗、周靜、陳宏達、Laura Cocks、Jordan Dodson、Sophie Shao、Ingrid Gordon和Dai Wei等人。

猶太 紐約市 曼哈頓

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