展望公園火燒灌木叢 生態圈恢復恐需數年

布碌崙展望公園8日晚間發生的灌木叢火災，專家表示，公園裡的生態圈可能需要花費數年才能恢復原狀。(取自展望公園聯盟)

紐約市 正經歷嚴重乾旱，低溼度與強風造成市內多起野火災情。其中，布碌崙 (布魯克林 )展望公園(Prospect Park)8日晚間發生的灌木叢火災，專家表示，公園裡的生態圈可能需要花費數年才能恢復原狀。

市公園局(Department of Parks & Recreation)野生動物小組公共事務部輔導員寇瑞(Sunny Corrao)表示，大火逼得動物不得不離開原棲地，災情若嚴重，野生動物恐會找尋新環境棲宿。

根據報告指出，8日晚間的大火並未殃及綠地空間Nethermead周圍的野生動物，寇瑞表示，大多數在火災中存活下去的動物可能分散在展望公園剩餘的524英畝土地上，也可能動物已經完全逃離綠地，正在尋找新棲所。寇瑞補充，公園中若還有樹木，昆蟲和鳥類仍會持續棲息，但若下層植被被燒毀，小型哺乳類則會因為沒有掩蔽而選擇離開。

展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)景觀管理部副主席齊默爾曼(Christian Zimmerman)表示，被燒毀的樹木恐怕需要三年的時間才能種植完，加上長期護理，才能讓公園恢復到火災前的狀態。工人也表示，目前綠地地面的覆蓋物已全部被燃燒殆盡。

聯盟主席則表示，健康的林地包含地面上的草本植物和落葉層、主要由灌木組成的中層，以及上層樹幹三個部分，三者才能組成健康的綠地，但本次展望公園的火災燒毀大量的地面植被與中層植物。他表示，若是要重新恢復公園榮景，須先清除樹木的殘骸，並用木頭搭建的台階和土壤穩定結構，這次發生在陡坡上的火災燒毀穩定綠地結構的元素，恐間接造成土壤侵蝕問題。